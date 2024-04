Olivia Munn a mărturisit că a „cedat complet” atunci când și-a văzut bustul după dubla mastectomie

Actrița Olivia Munn, în vârstă de 43 de ani, a vorbit despre șocul pe care l-a avut atunci când și-a văzut corpul pentru prima dată după dubla mastectomie suferită, relatează Business Insider.

Actrița din „X-Men: Apocalypse", care a fost diagnosticată cu cancer la sân în luna aprilie a anului 2023, a vorbit pentru People despre călătoria ei medicală din ultimele luni.

Munn a povestit că a trecut prin patru operații, inclusiv o dublă mastectomie care a durat 10 ore, ca parte a procesului de vindecare.

„Am încercat cu adevărat să fiu pregătită, dar adevărul este că nimic nu mă putea pregăti pentru ceea ce urma să simt, cum ar fi arătat, cum aș fi gestionat din punct de vedere emoțional. A fost mult mai greu decât mă așteptam", a mărturisit actrița.

După intervenția chirurgicală, nu a putut să conștientizeze ceea ce pierduse din cauza bandajelor și a durerii, a spus Munn. Abia după o săptămână de la operație și-a văzut în cele din urmă corpul.

„M-am văzut pentru prima dată și am fost în stare de șoc. A fost incredibil de greu", a dezvăluit Munn. „Iar doctorul îmi spunea cât de fantastic arăta, ceea ce a făcut să fie și mai greu, pentru că 'fantastic' este de top. Nu se poate mai bine decât fantastic, așa că m-am gândit: "Nu se poate mai bine"."

„Am avut ocazia să lupt”

Ea a adăugat că a ascultat fără emoții cele spuse de medic, dar că nu a putut să se stăpânească atunci când a ajuns acasă.

„Când am ajuns acasă, m-am dezbrăcat și m-am uitat din nou în oglindă și atunci am cedat complet", a spus ea. „M-am gândit: "Doamne, așa arăt și nu vreau să mă privesc acum"."

Deși a suferit o operație de reconstrucție, Munn spune că este conștientă de faptul că „nu este la fel".

„Dar este în regulă, pentru că sunt aici", a adăugat Munn. „Sunt extrem de fericită că am avut opțiunea de a face o dublă mastectomie. Sunt extrem de fericită că am avut ocazia să lupt."

Munn nu este singura celebritate care a vorbit despre faptul că a suferit o mastectomie.

În anul 2012, Sharon Osbourne a dezvăluit revistei Hello că a suferit o dublă mastectomie atunci când și-a dat seama că este purtătoare a unei gene care o predispune la cancer de sân.

„Am mai avut cancer înainte și nu am vrut să trăiesc sub un asemenea pericol. Am decis să elimin totul și mi-am făcut o dublă mastectomie", a declarat Osbourne, care s-a luptat cu cancerul de colon în 2002.