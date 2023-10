Ce regulă le-a impus Mihai Bendeac producătorilor de la „iUmor”: „Am avut o înțelegere foarte clară”

După ce a renunțat la colaborarea cu Antena 1, Mihai Bendeac a decis să dea cărțile pe față. Astfel, fiind invitat în podcastul găzduit de Micutzu, actorul a vorbit despre plecare sa din cadrul show-ului de comedie „iUmor”.

Actorul a dezvăluit că a avut o înțelegere cu producătorii de la bun început. Acesta le-ar fi spus că vrea ca relație să fie strict profesională.

„Răspunsul este foarte simplu. Și răspunzând la această întrebare, cred că o să răspund și la o sumă de alte întrebări care de-a lungul timpului au fost vizavi de treaba asta. Ideea e în felul următor: eu am avut o înțelegere foarte clară cu producătorii în momentul în care am început treaba asta, și anume: eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă, cum se întâmplă la alte talent-show-uri, de exemplu. Unde toată lumea este o echipă, unde există o relație între producători și jurați”, a afirmat Mihai Bendeac.

În luna octombrie a anului 2022, Mihai Bendeac a părăsit emisiunea „iUmor“ după 13 sezoane în care a făcut parte din juriu. Actorul a plecat și de la postul Antena 1, în urma unui conflict cu colegii din echipa de producție. Încă de atunci în piața media au apărut informații potrivit cărora actorul negocia cu postul Pro TV.