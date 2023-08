Elton John a ajuns la spital de urgență, după ce a căzut în locuința sa din Nisa. Cum se simte acum artistul

Elton John, în vârstă de 76 de ani, a ajuns de urgență la spital, în urma unei căzături în locuința sa din Nisa. Artistul s-a rănit duminică seară și a fost internat la secția de ortopedie a centrului spitalicesc Princess Grace din Monaco, unde a fost tratat pentru răni ușoare.

Îndrăgitul cântăreț a fost deja externat luni, anunță DailyMail, după ce a primit îngrijiri medicale.

„Putem confirma că, în urma unui accident petrecut ieri, în casa sa din sudul Franței, Elton a făcut un control la spitalul local ca măsură de precauție. În urma controalelor, a fost imediat externat în această dimineață, iar acum s-a întors acasă și este sănătos”, potrivit declarației oficiale transmise de reprezentanții artistului.

Elton John și-a petrecut vara în Franța, alături de soțul său David Furnish și de cei doi fii ai lor, după ce și-a încheiat turneul Farewell Yellow Brick Road în iulie.

Ultima apariție în public a lui Elton John a fost cea de pe 22 august când a fost văzut alături de mai mulți prieteni relaxându-se pe superyacht-ul său, în Saint Tropez, mai notează publicația britanică.

Elton John şi-a încheiat cariera muzicală. Legendarul artist și-a finalizat turneul de rămas-bun în Suedia

Elton John le-a spus milioanelor sale de fani pe 9 iulie 2023 că vor rămâne în „mintea, inima și sufletul său”, încheindu-și turneul maraton de adio la Stockholm cu unul dintre cele mai mari hituri ale sale - Goodbye Yellow Brick Road, relatează BBC.

Cântărețul în vârstă de 76 de ani a câștigat cinci premii Grammy într-o carieră spectaculoasă care se întinde pe parcursul a 50 de ani și aproape 4.600 de spectacole în întreaga lume.

„Să cânt pentru voi a fost motivul meu de a trăi, iar voi aţi fost absolut magnifici”, a spus el în faţa unui public numeros, de la Tele2 Arena din Suedia.

Elton John a adus un omagiu emoționant muzicienilor şi echipei sale, dintre care unii sunt alături de el de peste 40 de ani.

„Vreau să le aduc un omagiu acestor muzicieni”, a spus el. „Sunt cu adevărat incredibili (…) şi sunt cei mai buni”.

Și-a început spectacolul cu Bennie and the Jets și a continuat cu multe alte hituri, printre care Philadelphia Freedom, Tiny Dancer, Rocket Man și Candle in the Wind.