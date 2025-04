Elton John, despre drama pierderii vederii. „Nu-mi văd băieții, nu am șold drept sau genunchi, dar încă am familia”

Elton John a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a pierdut vederea la un ochi în urma unei infecții severe. Legendarul artist a mărturisit că această problemă de sănătate i-a afectat profund viața de familie, mai ales relația cu fiii săi.

„Nu pot să văd televizorul, nu pot să citesc. Nu-mi văd băieții jucând rugby și fotbal și a fost o perioadă foarte stresantă. Este supărător, dar pe de altă parte sunt norocos să am viața pe care o am”, a declarat Elton într-un interviu pentru The Times.

Elton John a luat infecția oculară în vara trecută, în timpul unei vacanțe în Franța, iar de atunci se confruntă cu o vedere limitată la un singur ochi.

Cu toate acestea, artistul încearcă să rămână optimist, sprijinit de soțul său, David Furnish: „Încă mai am familia mea minunată și încă mai văd câte ceva cu ochiul stâng. Așa că îți spui: mergi mai departe.”

Aceste probleme s-au reflectat și în plan profesional. Muzicianul a recunoscut că i-a fost greu să lucreze la un nou album alături de Brandi Carlile. Discul „Who Believe In Angels?” a fost finalizat cu dificultate, artistul recunoscând că „nu era într-o formă grozavă”.

O luptă continuă cu problemele de sănătate

În 2017, Elton John a fost diagnosticat cu cancer de prostată și a suferit o intervenție chirurgicală, în urma căreia a dezvoltat o infecție care i-a pus viața în pericol. „Eram la 24 de ore de moarte”, a scris el în autobiografia sa, aducându-și aminte de momentele în care s-a rugat să trăiască pentru a-și mai vedea copiii.

De-a lungul anilor, Elton John a suferit multiple intervenții – are proteze de șold și genunchi și a fost nevoit să-și amâne turneul Farewell Yellow Brick Road în 2021 din cauza unei operații.

Cu toate acestea, cântărețul își păstrează umorul. La premiera documentarului său din 2024, Never Too Late, a glumit: „Nu am amigdale, polipi sau apendice. Nu am prostată. Nu am șold drept sau genunchi stâng sau genunchi drept. De fapt, singurul lucru care mi-a rămas este șoldul stâng.”