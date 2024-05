După America Express, copiii Andreei Esca fac din nou echipă la Antena 1. Alexia Eram: „M-am simțit foarte bine la filmări”

După ce au făcut o echipă care s-a bucurat de aprecierea spectatorilor la America Express, Alexia și Aris Eram apar din nou împreună într-o altă emisiune realizată de Antena 1, în care trebuie să facă faţă unei altfel de provocări.

De data aceasta, provocarea pentru cei doi copii ai prezentatoarei Andreea Esca de la ProTV este aceea de a-şi testa cunoştinţele pe care le-au dobândit în clasele primare, răspunzând întrebărilor alături de copii de clasa a V-a. Emisiunea „Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?” a fost difuzată vineri, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Cei doi fraţi au declarat că participarea la această producţie a Antenei 1, în care „de la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea «Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?»”, a reprezentat o experienţă interesantă şi emoţionantă. Filmările, spun ei, le-au prilejuit rememorarea unor momente din viaţa lor de elevi, relatează a1.ro.

„M-am simțit foarte bine la filmări, unde am trăit, din nou, emoțiile din școală, când profesorii mă scoteau la tablă, iar eu trebuia să dau răspunsul corect. Experiența a fost cu atât mai interesantă, cu cât am participat alături de fratele meu și, ca de fiecare dată, am făcut o echipă extraordinară!”, a mărturisit Alexia.

„Elevii au fost foarte simpatici, cu o energie debordantă și ne-au ajutat să luptăm pentru o cauză bună!”, a spus, la rândul său Aris Eram.

Cei doi copii ai Andreei Esca au studiat la Liceul Francez Anna de Noailles, liceu pe care cei doi l-au descris ca fiind unul cu reguli foarte stricte.

„Dacă aveam trei absențe sau întârzieri nemotivate, aveam detenție sâmbăta. Am ajuns o dată în detenţie, dar nu pentru întârziere, pentru alte lucruri. Ne dădeau teme, lucruri de făcut care aveau legătură cu greșeala pe care ai făcut-o, ca să o înțelegi”, povestea cu ceva timp în urmă Alexia Eram, în podcastul „Badassmom”.

În ceea ce-l priveşte pe Aris Eram, acesta a mărturisit că a fost exmatriculat timp de o săptămână de la Liceul Francez Anna de Noailles, din motive de disciplină

„Mai rău decât detenția este să fii exmatriculat. Am fost exmatriculat o săptămână. Mi se pare o prostie, pentru că nu faci nimic. Nu-ți dau nicio temă, nu faci nimic. Mie nu mi-au dat nimic. Eu eram foarte fericit”, a făcut el haz de necaz.