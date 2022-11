Imagini superbe cu Monica Anghel. Cum arată vedeta la 51 de ani

Monica Anghel își surprinde fanii cu poze și ținute nonconformiste. La vârsta de 51 de ani, artista arată superb, iar silueta ei se aseamănă cu a unei adolescente.

În urmă cu câteva zile, vedeta postase pe Instagram o fotografie cu ea îmbrăcătată într-o rochie mulată și roșie, care îi scotea în evidență silueta.

Marți, vedeta a postat o altă fotografie, una nonconformistă. Artista era îmbrăcată cu pantaloni cu talie înaltă, pe care i-a combinat cu un top cu volane și botine cu tocuri înalte. Avea un machiaj discret, o perucă blondă și un ruj roșu.

De asemenea, într-o altă fotografie, surprinsă la un eveniment ce a avut loc luni seară, în Capitală, Monica Anghel apare într-o rochie roz, mulată, ce-i subliniază silueta zveltă.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, astfel că mai mulți i-au scris: „Ești superbă!”, „Arăți într-un mare fel!”, „Pur și simplu fabuloasă!”.

Cum a slăbit Monica Anghel

În urma operației la coloană din 2017, Monica Anghel a fost nevoită să își schimbe stilul de viață și să slăbească. Aceasta a reușit să dea jos mai mult de 20 de kg în decursul unui an, prin regimul disociat.

„Practic, 3 zile mâncam carne, inclusiv mezeluri, organe si tocătură - fără orez. Următoarele trei zile erau dedicate legumelor și fructelor... și aici era permis orice în afară de orez, mazăre, fasole verde, cartofi, banane, semințe, fistic, pere, struguri și fructe confiate. Apoi urmau zilele de lactate, unde era permis orice, inclusiv smântână. Chiar și când mergeam la restaurant comandam un platou cu mai multe sortimente de brânză”, spunea artista într-un interviu.

Totuși, dieta i-a creat și anumite probleme, astfel că Monica Anghel a apelat la psiholog pentru ajutor.

„Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: „OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea.”, a mărturisit ea în cadrul unui interviu pentru Viva!.

În ceea ce privește dieta ei de acum, artista a mărturisit că ține un post intermitent, mai exact mănâncă doar între anumite ore.