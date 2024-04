Dieta cu care Valentina Pelinel își menține silueta. Cum au ajutat-o mesele din patru în patru ore

Valentina Pelinel reușește să aibă o siluetă suplă după ce a trecut prin trei sarcini. Pentru a reveni la forma sa de invidiat, soția lui Cristi Borcea a apelat la ajutorul unui specialist, potrivit Fanatik.

Invidiată de multe femei pentru felul în care arată în ciuda faptului că a adus pe lume trei copii, Valentina Pelinel și nu a făcut un secret din stilul său de viață.

Un regim alimentar și de viață echilibrat

Deși nu s-a declarat adepta abținerii de la mâncare, a recunoscut că a ținut un regim alimentar și că dieta care a dat rezultate în cazul ei a presupus mâncatul din patru în patru ore, mesele fiind compuse din mai multe categorii de alimente.

„Am reușit să slăbesc. Cât am ținut dieta, am mâncat din patru în patru ore. Aveam pe zi legume, 400 de grame de fructe, brânzeturi slabe, 200 grame de carne albă și mult sport. Adică mănânc orice, dar mențin o balanță. Nu poți să faci de capul tău, să zici că nu mai mănânci nimic sau că mănânci doar un aliment. Asta e crimă. Apoi, cu ajutorul profei, Luminița Niculescu, am mers în paralel cu un program de sport care m-a ajutat să ajung la rezultatele dorite”, a detaliat vedeta.

Din programul Valentinei Pelinel nu lipsește Pilatesul, iar vedeta apelează și la criosaună, o procedură din sfera crioterapiei, prin care persoanele sunt expuse treptat la temperaturi extrem de scăzute, de până la -180 de grade Celsius, organismul fiind astfel stimulat la nivelul organelor interne.