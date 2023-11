Cum poți să obții o siluetă de clepsidră cu rutina 3-2-1: „Îți va schimba corpul!” VIDEO

Promovată mai ales pe TikTok, rutina de antrenament 3-2-1 promite, o serie de beneficii pentru siluetă, inclusiv subțierea taliei, concomitent cu întărirea mușchilor fesieri.

Această metodă de antrenament este o rutină care reunește antrenamentul de forță, Pilates și cardio.

Una dintre variantele promovate pe platforma de socializare presupune efectuarea a trei zile de exerciții de forță, două zile de Pilates și o zi de cardio/condiționare.

Fiecare dintre aceste trei elemente vine cu propriile beneficii care vă pot ajuta să vă micșorați talia, spune Tyler Read, fondatorul PTPioneer.com și antrenor personal implicat în lumea sănătății și fitnessului în ultimii 15 ani.

„Odată ce începi, nu te vei uita niciodată înapoi!”

Courteney Fisher, TikToker și antrenor de forță și Pilates, a explicat ce înseamnă pentru ea rutina 3-2-1 și cum această metodă i-a schimbat viața, potrivit paginii de antrenamente Eat this, not that.

„Urmează această metodă 3-2-1 de forță x Pilates pentru a te îndrăgosti din nou de planul tău de antrenament și de rezultatele tale. Odată ce începi, nu te vei uita niciodată înapoi!”, a îndemnat Courteney Fisher (@justtcocoo).

„Așteaptă-te să vezi rezultatele în doar câteva săptămâni!”

Ea face trei zile de antrenamente de forță (partea inferioară a corpului, partea superioară a corpului și corpul întreg), două zile de Pilates și o zi de condiționare.



„Metoda 3-2-1 îți va schimba corpul și relația cu exercițiile fizice... Așteaptă-te să vezi rezultatele în doar câteva săptămâni!”, a explicat într-un videoclip, Courteney Fisher.



Nu este singura care laudă pe TiKTok această rutină de antrenament pentru rezultatele ei.

Sarah Ryan (@sarahryanfit), antrenor de forță, a postat pe TikTok un videoclip în care notează că metoda 3-2-1 este modul ei preferat de a se antrena.

„Cum pot să-mi subțiez talia în timp ce îmi lucrez fesele?' Metoda 3-2-1”, a spus Ryan a într-un clip.

Metoda 3-2-1 este cea mai bună pentru a construi o siluetă de clepsidră.

„Un sfat de fitness pe care aș fi vrut să-l știu mai devreme”

Rutina ei săptămânală este un pic diferită și se concentrează pe trei sesiuni pentru partea inferioară a corpului, două sesiuni pentru partea superioară a corpului și o sesiune de sprint și core.

„Un sfat de fitness pe care aș fi vrut să-l știu mai devreme... Metoda 3-2-1 este cea mai bună pentru a construi o siluetă de clepsidră”, a comentat o utilizatoare TikTok, Ruby Haywood.

Această rutină poate fi urmată chiar în confortul casei. Aveți nevoie de un mic spațiu de antrenament, să vă întindeți salteaua, să vă luați greutățile și să începeți, potrivit eatthis.com.