Ce mănâncă Florin Busuioc într-o zi. Dieta care îl menține sănătos: „Nu mai fac asta, la ora 17.00 este ultima masă”

După problemele grave de sănătate prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, Florin Busuioc și-a făcut ordine în viață. Primul lucru pe care l-a ajustat a fost alimentația. Vedeta de la PRO TV a spus ce mânâncă într-o zi pentru a fi sănătos.

„Nu mai mănânc pâine, în primul rând, nu mai mănânc dulciuri. Până acum, aveam obiceiul, noaptea, să dau iama în dulapul cu dulciuri – nu mai fac asta. La ora 17.00 este ultima masă – ceva piept de curcan cu salată sau ceva ușor, un iaurt grecesc cu brânză de vaci. A doua zi încep să mănânc pe la 12-13, așa că există un fasting – nu știu dacă este exact ca la carte. Seara, dacă mi se face îngrozitor de foame, mănânc, pe la 20.00, un măr, dar atât”, a explicat prezentatorul rubricii meteo de la PROTV, într-un interviu pentru Viva.

De asemenea, actorul a spus că a renunțat și la fumat după infarctul suferit, iar cafea bea mai puțină decât obișnuia. Florin Busuioc a mărturisit că s-a adaptat rapid noului regim, astfel că nu i-a fost greu să renunțe la anumite feluri de mâncare. A ținut cont de recomandarea specialiștilor pentru a evita problemele de sănătate.

„Mă simt puțin vinovat acum”

În primăvara anului trecut, vedeta a povestit că a renunțat la mici, paste, sosuri, pâine și dulciuri.

„Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a mai spus acesta la emisiunea „Vorbește lumea”.

Prezentatorul a declarat anterior, în podcastul lui Damian Drăghici că a renunțat și la fumat.

„A fost fumatul, trei pachete pe zi, fumam cele mai tari țigări și oboseala. Eu aveam în perioada aia multe spectacole. Luam concediu de la Pro TV, plecam în țară, acolo aveam toate spectacolele. Aveam două spectacole la Deva, a doua zi două spectacole la Petroșani, care se terminau la 10 jumate și plecam cu mașina spre Bucureștii la 23, 12 noaptea, ca să ajung la știrile de dimineața, în direct. Nu puteam să dorm în mașină, pentru că stăteam în față să îl țin de vorbă pe șofer, mai băgam și țigări… și veneam terminat la știrile de dimineață. Nici nu mai ajungeam acasă”, a spus el.