Bruce Willis a început să îşi piardă „pofta de viață” din cauza demenței, dezvăluie un bun prieten al actorului

Glenn Gordon Caron, bunul prieten al lui Bruce Willis și creatorul filmului „Moonlighting”, spune că abilitatea actorului de a comunica a scăzut brusc pe fondul luptei sale cu demența.

Caron a dezvăluit marți pentru The Post că a încercat să îl viziteze pe actorul din „Die Hard”, în vârstă de 68 de ani, aproape în fiecare lună de când a fost diagnosticat pentru prima dată cu afazie - și mai târziu cu demență - în martie 2022.

„Nu sunt întotdeauna atât de bun, dar încerc și vorbesc cu el și cu soția sa [Emma Heming Willis] și am o relație bună cu cei trei copii mai mari ai săi”, a spus Caron pentru Page Six. „Am încercat din răsputeri să rămân în viața lui”.

Glenn și-a împărtășit acum sentimentele după ce l-a întâlnit. „Simt că a înțeles cine sunt în primele trei minute”, a declarat el.

Acesta spune că actorul a fost un cititor pasionat, dar acum nu mai citește.

„Toate acele abilități lingvistice nu mai sunt disponibile pentru el, dar el este încă Bruce. Când ești cu el, știi că este Bruce și ești recunoscător că este acolo, dar pofta de viață i-a dispărut”, a dezvăluit Glenn.

„Ceea ce face ca boala lui să fie atât de odioasă este că, dacă ai petrecut timp cu Bruce Willis, știi că nu există nimeni care să aibă mai multă poftă de viață decât el. Îi plăcea să se trezească în fiecare dimineață și să încerce să-și trăiască viața la maxim, dar acum trăiește ca și cum ar vedea viața printr-o ușă foarte mică”, a adăugat producătorul.

Anul trecut, Bruce, în vârstă de 68 de ani, s-a retras din showbiz din cauza luptei sale cu afazia, o boală a creierului care determină deteriorarea abilităților lingvistice. Apoi, în luna martie anul trecut, familia sa a anunțat că boala sa a „progresat” și că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD).

În prezent, Willis este îngrijit de soția sa Emma Heming, cu care are două fiice: Mabel, 11 ani, și Evelyn, 9 ani.

Actorul mai are trei fiice adulte - Rumer, 35 de ani, Scout, 32 de ani, și Tallulah, 29 de ani - cu fosta sa soție Demi Moore, care a rămas mereu alături de el.