Drama teribilă a lui Aimée Iacobescu. Umilită în ultimii ani de viață, superba actriță a cerut cu disperare ajutor VIDEO

O actriţă, cu o carieră de peste 40 de ani în teatru şi film, a trăit o adevărată dramă în ultima perioadă a vieții. Diagnosticată cu cancer, Aimée Iacobescu a cerut cu disperare ajutorul UNITER pentru a-şi putea plăti tratamentul costisitor, însă i s-a spus „să mai aştepte câţiva ani“.

Aimée Iacobescu suferea de cancer la sân şi se chinuia să plătească lunar tratamentul parţial compensat/gratuit de peste 3.000 de lei, însă pensia şi indemnizaţia de actor nu-i erau suficiente.

Singura ei speranţă de a se descurca decent era indemnizaţia de merit, un venit brut neimpozabil de 2.700 de lei, drept pe care l-a solicitat Uniunii Teatrale din România (UNITER) în anul 2013. După o carieră de peste 40 de ani, răspunsul a fost: „Să mai aştepte câţiva ani.“

„Mi s-a părut jignitor răspunsul UNITER“

„Îndeplinesc toate condiţiile de acordare. Am în palmares zeci de premii naţionale şi internaţionale, am recomandări serioase de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi de la alte personalităţi marcante, deţin «Meritul cultural» în grad de comandor. L-am sunat pe preşedintele UNITER, Ion Caramitru, şi mi-a spus că până mi se va acorda această indemnizaţie mai durează ani şi că înaintea mea sunt alţii cu mai multe merite... Mi s-a părut jignitor. Aşa că, până atunci, n-am decât să mor de foame. Şi singura speranţă era la UNITER. Acum nu mai am nicio ieşire“, declara Aimée Iacobescu, în 2015, pentru Ziarul Ring. Din păcate, pe 27 martie 2018, actrița în vârstă de 71 de ani, a pierdut lupta cu boala.

Aimée Iacobescu a murit la vârsta de 71 de ani, după o luptă lungă cu o boală necruţătoare - cancerul -, dublată de neajunsurile financiare. Actriţa a slujit peste patru decenii teatrul şi a rămas în amintirea românilor drept frumoasa Domniţă Ralu din seria „Haiducii“.

Fiica unui medic de armată şi a unei absolvente de desen şi scenografie, Aimée Iacobescu s-a născut pe 1 iunie 1946, în localitatea Unguriu, judeţul Buzău. Mai are un frate geamăn, Dorel.

Debutul în teatru a avut loc la vârsta de 16 ani. În acea perioadă a liceului a avut loc întâlnirea providenţială cu regizorul Sică Alexandrescu, care o remarcase la un festival şcolar de recitări, unde a fost premiată. În anul 1963 el i-a dat primul rol pe scena Naţionalului, în piesa „Adam şi Eva“, de Aurel Baranga. Tot în anii '60 a apărut şi în spectacolul „Alizuna“, de Tina Ionescu Demetrian.

„Voi muri de foame cu meseria asta“

„Tata nu a fost de acord să mă fac actriţă. Îmi spunea că voi muri de foame cu meseria asta“, declara Aimée Iacobescu în interviu. Tatăl ei a avut dreptate însă, pentru că în ultimii ani actriţa a cerut în nenumărate rânduri ajutor financiar deoarece nu îşi putea plăti tratamentul pentru cancer.

Cei doi fraţi au terminat amândoi şefi de promoţie, în 1968, la clase diferite. Fratele geamăn a jucat în câteva piese, apoi a terminat a doua facultate, de limbi străine. În 1981 a plecat cu o bursă dată de statul portughez la Lisabona. S-a căsătorit cu Roxana Eminescu, descendentă a poetului naţional. Din nefericire, copilul lor s-a născut cu probleme de sănătate şi au plecat în Franţa pentru a-l putea trata şi s-au stabilit, în cele din urmă, acolo.

A debutat în 1968

Pe de altă parte, imediat după absolvire, în anul 1968, Aimée Iacobescu a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, pe care l-a slujit vreme de 40 de ani, din 1968 până în 2008. Printre rolurile sale se numără cele din „Ulciorul sfărâmat“, (Teatrul din Craiova), „Troienele“ de Jean Paul Sartre, „Furtuna“ de Nikolai Alekseevici Ostrovski, „Apus de soare“ de Barbu Ştefănescu Delavrancea, „Richard al III-lea“ de William Shakespeare, „Coana Chiriţa“ de Tudor Muşatescu, „Vlaicu Vodă“ de Alexandru Davila, „Titanic Vals“ de Tudor Muşatescu, „Marea“ de Edward Bond, „Regele şi cadavrul“ de Vlad Zografi.

Rolul care a consacrat-o pe marele ecran i-a adus şi porecla „domniţa Ralu“. Şi cu toate că a fost un personaj foarte iubit, Ralu nu este însă şi rolul ei preferat. Cel pe care actriţa l-a iubit cel mai mult este cel din „Osânda“, film regizat de Sergiu Nicolaescu.