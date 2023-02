Marea și singura iubire a lui Alexandru Repan. Cu cine s-a însurat la 50 de ani genialul actor

Unul din marii actori ai României împlinește astăzi 83 de ani. Artist al Teatrului Nottara, Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, la București. Bărbatul șarmant și cuceritor a avut o singură iubire în viață: soția sa Simona, în vârstă de 51 de ani.

Deși pare greu de crezut,actorul este căsătorit cu Simona Repan, în vârstă de 51 de ani, pe care o știe de când aceasta avea 7 ani. Împreună au doi băieți. Conform wowbiz.ro, s-au văzut prima dată când actorul urca pe scena școlii pentru a interpreta un rol într-o piesă. Destinul a făcut să se reântâlnească după mulți ani, la Institutul de Teatru.

“Juca în spectacolul “Craii de curtea veche”, probabil că știți, era un one-man-show pe care Alexandru Repan îl făcea cu mare succes. Prietena mea m-a trecut prin culise în sală. În culise l-am văzut, își lega lavaliera. Era o lavalieră mov, și-acum o țin minte. Și a început să țipe la Ileana, că “de ce a adus copilul ăsta, care n-o să înțeleagă nimic din spectacol și oricum o să facă gălăgie!”. Am fost foarte revoltată la momentul acela, cum adică credea el că eu nu o să înțeleg nimic din spectacol? Am intrat în sală, evident că nu am înțeles nimic din spectacol, dar am stat cuminte pentru că îmi era frică de vocea aia care tunase înainte”, a povestit soția sa, Simona.

Apropiații spun că Alexandru Repan este timid și visător. S-a căsătorit târziu, la 50 de ani și a avut copii după 55 de ani. ”Eu, unul, cred că dacă o viață întreagă îl cauți pe Dumnezeu și nu reușești să-l găsești, te mulțumești și cu solii lui, cu îngerii. Copiii sunt îngerii noștri, trimiși de sus să ne mai aline ceva din nefericirea existențială”, mărturisea maestrul Alexandru Repan.

O carieră impresionantă

Cu o activitate care a inclus peste 70 de roluri în teatru și mai bine de 50 de roluri în filme, printre care „Dimitrie Cantemir” (1973), „Războiul de Independenţă” (1977) şi „Amen” (2002), Alexandru Repan este stâlp de bază al Teatrului Nottara din București, instituție unde a fost angajat în 1968. În 2002, actorul a fost decorat cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Mama sa a fost cea care l-a îndemnat să studieze la Facultatea de Istorie, iar tânărul Repan a ascultat-o. Însă, soarta îi rezerva o surpriză de proporții: o carieră de actor de succes.

Chiar înainte să-l aducă pe lume pe micul Alexandru, Marghit Repan i-a spus doctorului că își dorește să aibă un băiat, să fie frumos și să se facă actor, povestea actorul într-un interviu mai vechi, la Formula As. Ursitoarele au ascultat-o. Actorul Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în București, pe bulevardul Pache Protopopescu. O capră, iedul acesteia și o trotinetă au fost singurele sale ”jucării”, după cum mărturisea.

A intrat din prima la Teatru

Părinții săi, Marghit și Alexandru, erau considerați mici burghezi: tatăl –profesor de lucru manual, iar mama – casnică. Iubeau teatrul și l-au dus pe unicul fiu la multe spectacole. Adolescentul Alexandru știa pe dinafară rolurile marilor actori ai timpului. Tot pe la 14 ani a descoperit filmul, în cinematograful din vecinătate, unde își petrecea chiar și o zi întreagă, văzând filme, unul după altul.

Din dorința mamei, la 16 ani, se înscrie la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-o în 1961. În același an, dă cu succes examen de admitere la Institutul de Teatru.

Intră din prima încercare cu o schiță de Caragiale, ”Amicul X”, și cu un sonet de Eminescu. Are colegi ce vor ajunge nume mari în teatrul românesc: Emil Hossu, Melania Cârje, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru, Peter Paulhoffer și Alexandru Bocăneț.