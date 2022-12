Actori din Wednesday, despre filmările în România „Nimic nu m-a pregătit pentru asta”

Câțiva dintre actorii străini din serialul „Wednesday” (Addams), producția filmată în România, care a avut cea mai bună lansare de pe Netflix, au vorbit despre experiența lor din țara noastră, într-un interviu pentru HotNews.ro

„Nu am fost niciodată în România înainte. A fost o zonă a lumii de care am fost mereu intrigată și când Tim [Burton] mi-a spus despre calitatea meșteșugului, meșteșugarilor, artiștilor, pictorilor, sculptorilor de acolo și tuturor oamenilor care lucrează pe platoul de filmare... cu siguranță nu a dezamăgit. Munca a fost cu adevărat excepțională”, a afirmat actrița Gwendoline Christie, pentru sursa citată.

Actrița britanică care a jucat rolul Larissei Weems, directoarea Academiei Nevermore unde învață Wednesday și o fostă rivală a Morticiei Addam a vorbit despre ce a impresionat-o cel mai mult la România.

„Nimic nu m-a pregătit pentru frumusețea fabuloasă a Munților Carpați. Au avut un efect aproape halucinatoriu când am condus până acolo să filmăm la unul dintre castelele magnifice și a fost toamnă și frunzele își schimbau culoarea și era pur și simplu cea mai frumoasă experiență (...) Cred că ceea ce este minunat pentru spectatorii noștri este că vor vedea peisaje pe care poate nu le-au văzut înainte. Iar nu numai că vor aprecia frumusețea României dar vor avea de asemenea o experiență cu totul nouă în ceea ce privește lumea familiei Addams”.

„Cred că eu am fost șocat de cât de simpatici și primitori a fost întreaga noastră echipă”, a spus actorul canadian Percy Hynes White (Edge of Winter, A Christmas Horror Story), care interpretează rolul lui Xavier Thorpe, unul dintre colegii lui Wednesday la Academia Nevermore.

Și Jenna Ortega, cea care o interpretează pe Wednesday Addams în jurul căruia se învârte serialul, afirmă că s-a simțit foarte bine în România.

„Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planeta asta acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (n.r. Academia Nevermore) e cool fiindcă am filmat la castele adevărate și unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred și s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului așa că a fost foarte potrivit”.

În prima săptămână de la lansare, serialul „Wednesday” a avut cea mai bună lansare de pe platforma Netflix.

Producția semnată Tim Burton a îmbinat genul horror cu elemente de comedie, iar acțiunea s-a focusat pe celebra Wednesday, fiica Morticiei și a lui Gomez Addams. Cu elemente supranaturale, ciudățenii de tot felul și rare accente de comedie, serialul a „prins” încă din prima zi în rândul celor care l-au așteptat cu sufletul la gură.

De altfel, și Tim Burton s-a declarat extrem de încântat de faptul că poate face ca România să semene cu Vermontul.

Mai mult, celebrul producător a menționat faptul că multe dintre locurile din România s-au potrivit „mănușă” cu ideile sale de a expune cu precizie universul familiei Addams, iar Castelul Cantacuzino este unul dintre ele.

În film au jucat și români. George Burcea are un rol episodic și a avut șansa să apară alături de celebra Catherine Zeta-Jones, în rolul monstrului Lurch. Actorul Victor Dorobanțu apare în rolul The Thing, „mâna“ misterioasă din film.

În serialul„Wednesday“ mai joacă Gwendoline Christie („Urzeala tronurilor“) și Christina Ricci, care a interpretat acest rol în cele două lungmetraje de succes „Famillia Addams“ (1991) și „Valorile familiei Addams“ (1993).