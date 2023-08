Schimbări la „Vocea României“. Soprana Irina Baianț, în emisiune

Soprana se alătură talent-show-ului de la Pro TV, care va fi difuzat din 11 septembrie. Ce rol va avea în emisiune?

„Vocea României“ aduce noi talente și momente unice, dar și schimbări în componența echipei, odată cu sezonul 11, care începe din 11 septembrie. După ce Denis The Motans a părăsit show-ul pentru a se dedica proiectelor muzicale, în juriu a revenit Horia Brenciu, pe scaunul dublu, alături de Theo Rose.

Talentata soprană Irina Baianț, unul dintre starurile musicalului „Fantoma de la operă“, a anunțat azi, într-o postare pe contul său de Instagram, că se alătură și ea emisiunii, în calitate de Vocal Coach pentru artiștii selectați în echipa lui Tudor Chirilă.

„Ne-am cunoscut la @vocea_romaniei în 2014, când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat! Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul din nou în echipă, invitată în finală de această dată alături Iulian Nunucă.

Anul acesta, colaborarea cu @tudorchirila mi-a oferit scaunul de Vocal Coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon“, a scris Irina Baianț pe contul său de Instagram.

În finala sezonului 10 „Vocea României“, câștigătorul Iulian Nunucă a avut un duet impresionant cu soprana Irina Baianț, pe melodia „Hallelujah“, a lui Leonard Cohen. Momentul artistic plin de emoție i-a adus concurentului aplauze la scenă deschisă.

În această primăvară, Irina Baianț și Adrian Nour au cucerit publicul la premiera celebrului musical „Fantoma de la Operă“, pus în scenă la București, de regizorul Răzvan Ioan Dincă. Musicalul montat la Opera Națională din București a oferit publicului o experiență unică, din care nu au lipsit muzica emoționantă, efectele speciale, decorurile spectaculoase și jocul actoricesc de excepție.