Machiajul care se realizează în 90 de minute și costume de 15 kg. Ce îndură artiștii din musicalul “Fantoma de la Operă”

Succesul unui musical înseamnă și o scenografie grandioasă, efecte speciale, cu machiajul fabulos și costume de 15 kg. Ce îndură artiștii din musicalul “Fantoma de la Operă”

În musicalul “Fantoma de la Operă” Irina Baianț și Adrian Nour au roluri de forță, la propriu

Cine a avut șansa să vadă noua versiune a musicalului “Fantoma de la Operă” în regia lui Răzvan Ioan Dincă a fost pur și simplu sedus nu doar de viziunea regizorală, de interpretarea artiștilor, de muzica lui Andrew Lloyd Webber și de poveste.

Spectatorul este fascinat și de scenografie, decoruri, costume, lumini și efectele speciale, toate realizate de nume mari, artiști recunoscuți la nivel internațional. Scenografia este creată de celebrul Gary McCann, Lighting designer este Bogumił Palewicz iar Sound designer este Kamil Biedrzycki.

Totul arată la cele mai înalte standarde, dar ce înseamnă pentru artiștii care joacă în acest spectacol să poarte aceste costume și joace înconjurați de efecte speciale? Soprana Irina Baianț și actorul Adrian Nour au cea mai dificilă misiune. Pe lângă talentul de care dau dovadă, artiștii au nevoie și de forță la propriu, pentru a se descurca cu întreaga scenografie.

“Eu schimb nouă costume, iar unul dintre ele are 15 kg. Dar cea mai mare provocare sunt schimbările foarte rapide, între scene. Este o schimbare de costume pe care trebuie să o fac în doar 9 secunde. Am încercat diferite variante pentru a face față, dar de cele mai multe ori, nici nu mai schimb costumul și îl pun pe cel nou, peste cel care deja îl port. Costumele sunt superbe, realizate din materiale de înaltă calitate, dar sunt și foarte greu de purtat “ declară Irina Baianț în Adevărul Live.

La finalul spectacolului, din Adrian Nour ies aburi pur și simplu, așa după cum declară el. “Eu am de purtat un ham peste costumul de bază și peste care vine un alt costum cu o trenă uriașă și cu o pălărie foarte mare. Dar la mine machiajul durează cel mai mult și este și cel mai dificil de dus pe tot spectacolul. Machiajul durează 90 de minute, iar peste părul meu se pune o plasă și o perucă. Apoi se aplică masca personajului și la final lavaliera pentru sunet. Așa joc tot spectacolul, iar la final, când trebuie să dau totul jos ies aburi de sub toate straturile de peruci și păr fals pe care le port “ spune Adi Nour, în ediția din Adevărul Live.

Scenograful Gary McCann a descoperit psihologia costumelor din “Fantoma de la Operă” de la celebra Maria Björnson

Uluitoarele decoruri și costume din musicalul regizat de Răzvan Ioan Dincă, de pe scena Operei din București sunt realizate de Gary McCann, unul dintre cei mai mari creatori de teatru din lume.

McCann declară pentru Agenția RADOR cine este mentorul său și de la cine a avut șansa să învețe și să înțeleagă că psihologie care devine baza de creație pentru decorurile și costumele din “Fantoma de la Operă”. Totul s-a întâmplat pe vremea când a fost ucenicul scenografei Maria Björnson, cea care în urmă cu 35 de ani a creat decorurile și costumele pentru musicalul lui Andrew Lloyd Webber.

Dar cine a fost Maria Björnson? Născută la Paris, pe 16 februarie 1949, dintr-un tată norvegian, om de afaceri și mama româncă, pe numele ei, Mia Prodan, Maria Björnson a conceput decoruri și costume pentru teatru, balet și operă.

Maria Björnson a lucrat pentru Royal Shakespeare Company și pentru Fantoma de la Operă a lui Andrew Lloyd Webber, pentru care a câștigat premiile: Tony Award for Best Scenic Design, Best Costume Design, Drama Desk Award for Outstanding Set Design, Outstanding Costume Design.

În perioada 10-14 mai, toate spectacolele cu musicalul “Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber, în regia lui Răzvan Ioan Dincă, de la Opera București sunt sold out. Urmărește integral ediția din Adevărul Live și află de la soprana Irina Baianț și actorul Adrian Nour, detalii mai puțin știute despre celebrul musical.