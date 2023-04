Soprana Irina Baianț face dezvăluiri despre rolul Christine Daaé: „Este o declarație pentru tatăl meu” VIDEO

Rolul despre care artista spune că este o bijuterie nu reprezintă doar un mare succes profesional. Irina Baianț s-a descoperit pe sine prin Christine Daaé. Dezvăluirile sopranei din Fantoma de la Operă

Invitată la Adevărul Live, Irina Baianț dezvăluie experiența trăită în musicalul “Fantoma de la Operă”

Cel mai nou spectacolul de pe scena Operei din București este o dublă experiență. Publicul participă la un musical modern, unic pentru Opera Națională de la noi. Pentru artiștii din rolurile principale, experiența nu înseamnă doar una din punct de vedere profesional, ci mai ales din punct de vedere personal.

Cu o viziune regizorală fabuloasă, semnată de Răzvan Ioan Dincă, decoruri și costume realizate de marele scenograf Gary McCann și cu o echipă de artiști fascinanți, totul face din “Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber un spectacol care intră în inima publicului pentru foarte mult timp.

Este explicabil de ce toate reprezentațiile de pănâ acum sunt sold out. Iar cei care doresc să vadă această montare care a revenit pe scena Operei București pe 31 martie 2023, o pot face abia în toamna acestui an.

Dar “Fantoma de la Operă” de Andrew Lloyd Webber deține “acel ceva ” care îl face să rămână în memoria publicului mult timp. Și mai are un secret care îl face să devină dependență chiar și pentru artiștii.

Invitată în ediția Adevărul Live, soprana Irina Baianț dezvăluie ce înseamnă pentru ea acest specatcol. Soprana care o interpretează pe Christine Daaé spune că acest personaj este o bijuterie profesională pentru ea.

Dar Christine Daaé este mai mult de atât pentru Irina Baianț. Este ceea ce a ajutat-o să se descopere pe sine și să fie chiar calea de autovindecare de care artista avea nevoie în viața personală.

“Eu am descoperit-o pe Christine și m-am descoperit pe mine, prin acest personaj. Undeva, parcursul lui Christine dar și al meu se intalnesc“ spune Irina Baianț.

Spectacorii o admiră și o aplaudă frenetic pe soprană pentru fascinanta interpretare pe care o face personajului său. Dar foarte puțini știu că pentru soprană, în specatcol există un anumit moment care are o semnficație puternică pentru ea.

→ Imaginea 1/4: Irina Baiant si Adrian Nour in Fantoma de la Opera

“ Este cea de a doau arie a lui Christine, momentul când îi cântă tatalui e. Este aria cutremurătoare, "Wishing you were somehow here again? Eu nu aș fi putut gândi sau spune ceva mai frumos pentru tatăl meu. Este o legătură puternică între acel moment și viața reală., în care nu mai există nici specatcol, nici Christine . În acel moment este chiar Irina Baianț. Este aria prin care fac în acest fel o declaratie tatălui meu. Îngerul muzicii este cu tine! Acestea sunt cuvintele pe care tata mi le spunea mie și care sunt și în “Fantoma de la Operă”. Eu nu doar că m-am îndrăgostit de personajul meu. Pentru mine, Christine este o descoperire a mea prin acest rol și este o bijuterie. Cum nimic în viață nu este întâmplător, acesta este și modul meu de a mă echilibra, de a mă ierta, de a mă vindeca și a merge mai departe. Exact asa cum spune și piesa“ declară Irina Baianț pentru Adevărul Live.

