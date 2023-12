Când începe Survivor România All Stars: suma de bani pentru care se luptă concurenții în noul sezon

Ediția din 2024 a Survivor România, al cincilea sezon, va începe pe 16 ianuarie și va pune față în față în Republica Dominicană cele mai tari nume care au participat la edițiile precedente. În acest nou sezon, miza financiară a concursului este enormă.

10 Faimoși și 10 Războinici se vor înfrunta pentru marele trofeu Survivor. Câștigătorul ediției 2024 a Survivor România se va întoarce din Dominicană cu un premiu de 100.000 de euro, notează gsp.ro.

Toți concurenții vor fi însă recompensați pe toată durata parcursului lor pe insulă. Conform Cancan, recompensele au fost majorate față de edițiile precedente. Pentru fiecare săptămână petrecută în junglă, Războinicii și Faimoșii vor primi sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro.

Cum Survivor All Stars se va întinde pe cel puțin 20 de săptămâni, marele câștigător ar putea încasa în total peste 160.000 de euro!

Ce vedete vor concura la Survivor România 2024

Echipa Faimoșilor:

Zanni - cântăreț, 25 de ani, câștigătorul ediției 2021;

Cătălin Moroșanu - fost luptător, 39 de ani, evacuat medical în 2021;

TJ Miles - influencer, 35 de ani, locul 9 în 2022;

Jorge - prezentator, 41 de ani, evacuat medical în 2023;

Jador - cântăreț, 28 de ani, evacuat medical în 2021;

Elena Ionescu - cântăreață, 35 de ani, câștigătoarea ediției 2020;

Ana Porgras - fostă gimnastă, 29 de ani, locul 24 în 2021;

Ștefania Stănilă - fostă gimnastă, 25 de ani, locul 6 în 2023;

Roxana Nemeș - cântăreață, 34 de ani, locul 26 în 2021;

Andreea Tonciu - influencer, 37 de ani, locul 27 în 2022.

Echipa Războinicilor:

Alex Delea - barman, 27 de ani, câștigătorul ediției 2022;

Iancu Sterp - vlogger, 25 de ani, locul 3 din 2020;

Robert Moscalu - barman, 33 de ani, locul 8 în 2023;

Andrei Ciobanu - profesor de canto, 32 de ani, locul 9 în 2020;

Relu Pănescu - antreprenor, 51 de ani, locul 13 în 2022;

Lilia Crudu (Lola) - antrenoare de fitness, 35 de ani, locul 4 din 2020;

Maria Lungu - fashion designer, 28 de ani de ani, locul 26 în 2023;

Alexandra Duli - model, 25 de ani, locul 12 în 2022;

Maria Chițu - model, 22 de ani, locul 4 în 2021;

Ștefania Ștefan - content creator, 26 de ani, locul 8 în 2022.

Mesajele concurenților Survivor România 2024

La scurt timp după ce a fost anunțată oficial ediția Survivor All Stars, fosta gimnastă Ștefania Stănilă a postat un mesaj pe contul ei de Instagram.

„Dragilor, așteptarea a luat sfârșit. Abia așteptam să împărtășesc cu voi această veste. Pe 2 Ianuarie plec. Plec pe insula Dominicană la SURVIVOR ALL STARS. Cred că tot ce am făcut în viața asta mă leagă de această experiență. E foarte ciudat pentru că nu a trecut mult timp de când m-am întors și acum plec iar. Motivul principal pentru care vreau să mă întorc este faptul că simt și simt din tot sufletul, că pentru mine Survivor nu s-a încheiat. Mă duc să-mi continui povestea și să închei acest capitol așa cum știu eu mai bine”, spune gimnasta.

Și Ana Porgras, cealaltă gimnastă care va reveni în Dominicană, a explicat pe rețelele de socializare de ce a ales să se întoarcă.

„Într-un colț al aventurii și al provocărilor se deschide din nou ușa pentru mine la @survivorromania.oficial . După prima experiență care mi-a testat limitele și mi-a schimbat perspectiva asupra vieții, mă pregătesc acum pentru sezonul suprem al luptei și supraviețuirii. A fost o călătorie dură, dar acum mă întorc mai hotărâtă și mai pregătită .În loc să merg spre necunoscut, știu acum la ce să mă aștept și sunt pregătită să înfrunt provocările cu mai multă înțelepciune și curaj,promit să lupt mai intens pentru a deveni o adevărata supraviețuitoare! Apreciez susținerea voastră din prima mea călătorie, iar acum, vă invit să fiți alături de mine și în această continuare a aventurii. Sper să simțiți pasiunea și hotărârea mea în fiecare moment. Haideți să începem acest nou capitol împreună!”, a scris ea pe Instagram.

Cătălin Moroșanu a confirmat încă de la finalul lunii octombrie că va reveni în Dominicană. Fostul luptător participase la ediția din 2021, însă a rezistat doar 98 din cele 185 de zile ale concursului. A fost nevoit să părăsească show-ul din cauza unei accidentări.

„Mă bucur foarte mult că voi participa la «Survivor All Stars», pentru că am nevoie de un nou reset. La prima participare, după fiecare emisie am devenit un om mai bun. Nu este vorba neapărat, acum, de o nouă provocare, deja știu ce este acolo.

Este vorba de transformarea mea ca om. Acum, a doua oară, vreau să aibă același efect ca și precedenta emisiune. O să-mi fie cel mai dor de copii. Fata e mai mare, dar băiatul, după două luni sau mai mult, o să mai crească și va fi greu”, spunea Cătălin Moroșanu pentru Fanatik.