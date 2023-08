De ce nu mai vrea Cătălin Moroșanu să participe la show-uri TV. „Nu mai vreau să aud de Survivor”

Cătălin Moroșanu este omul care nu refuză nicio provocare și cărua îi place să-ș depășească limitele. El a participat la „Survivor”, competiție und spune că a trecut prin momente grele în Republica Dominicană.

„Nu mai vreau să aud de Survivor, de nebunii de genul acesta! Multă lume mă întreabă: <Te mai duci?>. Știți cum este chestia? Și în aceste emisiuni, ai nevoie de o pauză de imagine! Dacă apari în fiecare zi, la fiecare emisiune, se satură lumea de tine! E foarte importantă chestia asta, lumea nu înțelege! Mai răruț, că este mai drăguț! Dar una peste alta, au fost niște emisiuni foarte grele pentru mine și nu vreau să mai trec prin momentele respective mai ales pentru că acum am și 2 academii de arte marțiale, am și o promoție, sunt în business! Mi-e cam greu să las totul și să stau 3 luni și jumătate, 4 luni, cât am stat ultima oară în Survivor! E foarte greu!”, a spus sportivul la Ego.ro.

Amintiri plăcute din Asia Express

Cu toate acestea, despre Asia Express a vorbit cu mare drag și are amintiri plăcute de acolo.

„America, Asia Express, nu contează, eu am fost în prima ediție cu fratele meu! Am fost cu Dorian Popa, când am fost în Vietnam! A fost foarte frumos, a fost o experiență deosebită, le recomand tuturor să se ducă acolo! Dacă ar fi să aleg între America Express și alte emisiuni, clar America Express! Acolo cunoști cultura, civilația, alte personaje, te bucuri de ceva nou! E foarte frumos acolo și foarte multe persoane publice din România mă întreabă dacă e fain acolo: Du-te! Du-te că este extraordinar!”, a mai spus el.