Taylor Swift a câștigat la toate categoriile MTV VMA 2023 la care a fost nominalizată. Ce a declarat artista

Taylor Swift a dominat, din nou, MTV Video Music Awards (VMA). Starul american pop-folk a câștigat la fiecare categorie televizată la care a fost nominalizată. Seara a fost dedicată inclusiv muzicii latino, Shakira primind prestigiosul trofeu „Video Vanguard” pentru contribuția sa, la nivel muzica global. De asemenea, au fost celebrați 50 de ani de hip- hop.

Taylor Swift, câștigătoare a patru trofee

Taylor Swift a fost marea câștigătoare de marți seara, la MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2023. Cântăreața a primit nu mai puţin de patru distincţii la gala MTV VMA: Premiul pentru cel mai bun cântec, cea mai bună muzică pop, cea mai bună regie şi cel mai bun videoclip pentru hitul „Anti-Hero”.

În prezent, îndrăgita artistă, în vârstă de 33 de ani, se află în mijlocul primului turneu de un miliard de dolari din istorie, potrivit The Guardian.

Ea și-a dedicat câștigurile artei de a scrie melodii, precum și prezentatorilor „(trupa) NSync, care s-a reunit pentru prima dată, în peste un deceniu, pentru a-i acorda un premiu, dar și editorul ei video, Chancler Hanes, și directorul de imagine Rina Yang, care a vorbit în numele lui Swift pentru câștigarea premiului „videoclipul anului”.

Noaptea i-a aparținut lui Taylor Swift la doar un an după ce și-a anunțat cel de-al 10-lea album de studio, „Midnights”, pe scenă.

„Faptul că acesta este un premiu votat de fani înseamnă atât de mult pentru mine. Tot ce am de spus în seara asta este: mulțumesc. Sunt uluită”, a spus ea, despre premiul final al serii.

Swift declară videoclipul anului pentru Anti-Hero, Shakira câștigă premiul de avangardă video și cine este cine dintre legendele hip-hopului urcă pe scena a 40-a Video Music Awards.

Shakira, invitată de onoare

Shakira, în vârstă de 46 de ani, a primit prestigiosul trofeu „Video Vanguard”, care recompensează inovaţia în industria înregistrărilor audiovizuale.

Wyclef Jean, care i-a înmânat Shakirei premiul a afirmat că: „muzica latină nu ar fi forța globală care este fără Shakira”.

Într-un discurs de acceptare, Shakira a adus un omagiu „femeilor uimitoare” care au ajutat-o să depășească limitele industriei, celor doi copii ai ei, Milan și Sasha, și fanilor „care o susțin mereu la bine și la greu”.

„Vă mulțumesc foarte mult că sunteți armata mea și că m-ați ajutat să duc toate bătăliile mele”, a spus ea.

Cântăreaţa columbiană şi-a încheiat show-ul traversând printr-o baie de mulţime, până la o platformă care a ridicat-o deasupra publicului.

De asemenea, Karol G a câștigat trofeul pentru cea mai bună colaborare, cu colega columbiană, Shakira, invitatul de onoare al serii, pentru melodia „TGQ”.

„Ea este o legendă. Ea reprezintă țara noastră și comunitatea noastră latină”, a spus Karol G, în limba spaniolă.

Karol G, care a devenit și prima artistă femeie care a ajuns numărul 1 cu albumul în limba spaniolă „Mañana Será Bonito”.

O noapte trimfătoare pentru artistele de sex feminin

A fost o noapte triumfătoare pentru interpretele de sex feminin, care au condus cea mai mare parte a listei de premii. Olivia Rodrigo a deschis seara cu un show exploziv, care a inclus piese de pe al doilea ei album, „Guts”, iar Cardi B și Megan Thee Stallion au interpretat noului lor single, „Bongos”.

Doja Cat a încins atmosfera cu Attention, Paint the Town Red and Demons, flancată de o armată de dansatoare desenate cu vopsea de culoarea sângelui, iar Anitta a cântat și a făcut twerk pe „Used To Be”.

Premiul pentru cel mai bun R&B i-a revenit cântăreței SZA, care nu a fost prezentă, în timp ce premiul pentru cel mai bun artist nou i-a revenit rapperului Ice Spice („strigă Bronx!”, a spus ea).

Cel mai bun K-pop a fost revendicat de Stray Kids, care, împreună cu Tomorrow x Together, și-au făcut debutul în VMA.

Tiffany Haddish a prezentat primul premiu televizat pentru cele mai bune beaturi afro lui Rema și Selenei Gomez pentru melodia lor, „Calm Down”.

„Fiind aici pe această scenă reprezentând Afrobeats în seara asta, sunt atât de fericit... Suntem aici pentru le transmite pentru tot restul lumii”, a spus cântăreațul nigerian.

Gomez a spus că „nu ar putea fi mai onorată” să facă parte din colaborarea cu artistul care a ajuns la 1 miliard de streamuri pe Spotify și a spus că-și trimite „toată dragostea în Nigeria”.

După ce și-a împărțit sarcinile de prezentatoare cu LL Cool J și Jack Harlow anul trecut, Nicki Minaj a preluat funcția de gazdă unică a celei de-a 40-a ediții anuale de VMA, care a avut loc la Prudential Center din New Jersey. D e asemenea, ea a și a câștigat un premiu, cel mai bun hip-hop, pentru piesa „Super Freaky Girl”.

„Atât de des glumesc și mă joc și alte chestii, dar în seara asta, nu știu de ce, azi dimineață tocmai m-am trezit și am avut acest sentiment foarte puternic de recunoștință”, a spus ea.