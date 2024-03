Asaf Avidan la Rocanotherworld. Care sunt primii artiști anunțați pentru festivalul de la Iași

Cea de-a noua ediție a festivalului Rocanotherworld va avea loc în perioada 20-23 iunie 2024 la Iași și va reuni pe scena un line-up internațional de excepție. Asaf Avidan, Om la lună, Robin and The Backstabbers, K not K și Dora Gaitanovici sunt primii artiști care își anunță prezența în fața publicului festivalier.

Rocanotherworld 2024 este organizat sub semnul echilibrului, îmbinând armonios energia performance-urilor cu varietatea și dinamica evenimentelor conexe dăruite unui public ghidat de cele trei valori definitorii ale festivalului: #becurious, #bedifferent și #beforothers. Abonamentele au fost puse în vânzare online la prețul promoțional Early Bird.

Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și idei, care a luat naștere la Iași în 2016, in memoriam Ioan Dan Niculescu, fiind organizat de Asociația Industrii Creative și Showberry. Acesta reprezintă o călătorie colectivă, o stare de spirit, o celebrare a vieții prin (re)conectarea la valori, o efervescență culturală și o conturare a felului de-a fi - curios, diferit și pentru ceilalți.

Un update treptat al line-up-ului Rocanotherworld 2024 va putea fi urmărit pe site-ul festivalului www.rocanotherworld.com și pe toate canalele sale de social media. Studenții beneficiază de abonamente la un preț redus, iar copiii cu vârstele sub 12 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult posesor de bilet. Persoanele cu dizabilități și însoțitorii lor beneficiază de acces gratuit, în baza completării formularului online.

Cea de-a opta ediție a festivalului Rocanotherworld a avut loc între 22 și 25 iunie 2023, în zona de agrement Aroneanu din Iași. Timp de patru zile, publicul prezent s-a bucurat de concerte, jocuri educative, activități recreative, dezbateri, instalații artistice și multe altele. Rocanotherworld 2023 a avut peste 17.000 de participanți, iar concertele difuzate live online au avut peste 80.000 de vizualizări din partea publicului prezent în mediul digital. Line-up-ul Rocanotherworld 2023 a reunit nume iconice ale scenei muzicale internaționale precum Madrugada și Warhaus sau proiectul emergent al franțuzoaicelor de la Ottis Coeur, cu artiști emblematici ai alternativului autohton precum Subcarpați, The Mono Jacks, byron, Luna Amară, Moonlight Breakfast, Basska, We Singing Colors, Orkid, HVNDS, Andra Andriucă, Muse Quartet, Zimbru, Coven Clash și Rana. Scena de muzică electronică, Silent Disco și Lounge Area au fost reprezentate de Mihai Popoviciu, Afgo, Lemon, UFE, Bully, K-Lu, Alien, Andrei C., Cristu și Eduard Draude. Cei 10 DJ au animat ringurile de dans și au încântat publicul printr-un mix vibrant de beat-uri electronice, drum and bass, soulful și groovy.