Actorul Daniel Stern, hoțul neîndemânatic din „Singur Acasă”, a dezvăluit cum a negociat cu abilitate o clauză specială în contractul său, care l-a făcut să câștige milioane de dolari din drepturi de autor.

Este cunoscut faptul că primul film a devenit un fenomen internațional, imediat după lansarea sa în 1990. Însetați de o continuare, studiourile 20th Century l-au abordat pe actor pentru a-și relua rolul pentru Home Alone 2: Lost in New York.

Deși inițial a fost încântat de această oportunitate, Stern a descoperit curând că unii actori câștigau mult mai mult decât el. Crezând că merită un contract mai bun, actorul și-a concediat agentul și a luat problema în propriile mâini, potrivit AOL.com.

„Știam că nu puteau face filmul fără mine”, a spus Stern.

După ce a negociat pe cont propriu, Stern a cerut o creștere a salariului său la 1,5 milioane de dolari, dar, mai important, a insistat pentru o clauză care să îi ofere două procente din profiturile brute ale filmului.

Potrivit publicației citate, negocierile s-au prelungit, iar ambele părți s-au înțeles în cele din urmă asupra unei clauze de redevență de un procent. Plus salariul majorat menționat mai sus.

Deși Stern nu a dezvăluit public suma exactă de bani pe care a câștigat-o de-a lungul anilor, încasările masive ale filmului au făcut ca drepturile de autor să se ridice la milioane de dolari în timp.

Continuarea „Singur Acasă” a fost un succes masiv, câștigând peste 350 de milioane de dolari la nivel global.

Pe plan internațional, filmul a câștigat 185,3 milioane de dolari, ajungând la un total global de aproximativ 359 de milioane de dolari.

În cazul în care clauza de un procent este luată la valoarea nominală, este posibil să se calculeze că veniturile lui Stern au dus la un total de 3. 590. 000 de dolari de-a lungul anilor.

Cu toate acestea, această cifră este pur speculativă, deoarece actorul nu a confirmat oficial nicio sumă.

Actorul Daniel Stern locuiește acum la o fermă și lucrează ca sculptor, specializat în statui din bronz pentru grădini.

El spune că drepturile de autor ale filmului i-au permis să urmeze alte căi în viață, fără presiuni financiare.