Fanii cer cu ardoare revenirea lui Kevin McCallister pe marile ecrane, după apariția unui trailer fals VIDEO

Fanii îndrăgitului film „Home Alone/Singur Acasă” din anul 1990 sunt în extaz după ce pe YouTube a fost publicat un trailer pentru un nou film „Home Alone” cu Macaulay Culkin, Joe Pesci și Daniel Stern, relatează NY Post.

Falsul trailer îl prezintă pe Kevin McCallister (Culkin) ajuns la maturitate, însă, se pare, că acțiunea are loc la trei decenii după evenimentele din „Home Alone 2: Lost in New York/ Singur Acasă 2: Pierdut în New York”. De asemenea, Kevin McCallister poate fi văzut, în același trailer, înfruntându-i pentru ultima oară pe cei doi bandiți.

În deschiderea videoclipului, Culkin, în vârstă de 43 de ani, deschide ușa casei sale și vede o pungă roșie în fața ușii. El deschide felicitare și dă peste o fotografie cu Harry (Joe Pesci) și Marv (Daniel Stern), dușmanii săi înrăiți, alături de mesajul: „Ne-am întors, amice.”

Aruncând o privire asupra cartierului său, Kevin McCallister zărește cunoscuta dubiță „Oh-Kay Plumbing & Heating" parcată în apropiere- un semn că urmează să apară problemele.

Catherine O'Hara, cea care a dat viață personajului Kate McCallister, apare și ea la un moment dat în videoclip.

Din păcate, trailerul este un fals foarte bine realizat. Totuși, unii spectatori încă speră că celebra serie „Singur Acasă” să continue.

„Nu am mai mers la cinema de mult timp, dar dacă vor face din această parodie un film adevărat, îmi iau banii și mă duc la cinema într-o clipă. Jur", a spus un fan nerăbdător.

„Toată lumea ar merge la cinematograf pentru asta", a mai spus un altul.

Un fan a sugerat chiar că, dacă acest videoclip va deveni din ce în ce mai popular, ar putea ajunge pe marele ecran.

„Această parodie este totuși destul de recentă! Dacă toată lumea arată destul interes în comentarii, am putea să-i convingem să facă din asta un film adevărat", a explicat fanul.

De curând, Culkin și-a primit steaua pe Hollywood Walk of Fame, iar O'Hara, în vârstă de 69 de ani, a fost prezentă la ceremonia din Los Angeles și a ținut un discurs.