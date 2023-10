Ce filme, seriale și documentare apar pe HBO Max în luna octombrie 2023

Toamna aceasta vom putea vedea pe HBO Max noi tiluri de filme și seriale, care aduc cu ele personalități puternice și nume sonore. Pe zona de seriale, vom vedea sezoane noi din serialele de succes „Rick și Morty”, „Gilded Age” și „30 Coins”.

Platforma aduce și documentarul local, „Soțul meu musulman”, o producție Max Original, care a avut premiera la Tiff. Documentarul spune povestea Alexandrei care se căsătorește cu Daniel, un tânăr român convertit la islam.

„Regele iernii” („The Winter King”)

Pe 6 octombrie, HBO Max aduce primul sezon din „Regele iernii” („The Winter King”).

Bazat pe seria „Warlord Chronicles” a lui Bernard Cornwall, serialul oferă o perspectivă îndrăzneață asupra îndrăgitelor legende cu Arthur.

Acțiunea are loc în secolul al V-lea, într-un război brutal între facțiuni și triburi.

Un fost războinic devenit călugăr spune povestea lui Arthur, care devine lordul războiului, în ciuda ilegitimității tronului său.

Vedem cum Arthur Pendragon evoluează de la un paria la un legendar războinic și lider.

„Steagul nostru înseamnă moarte” („Our Flag Means Death”)

„Steagul nostru înseamnă moarte” („Our Flag Means Death”) vine cu sezonul 2 pe HBO Max, pe 5 octombrie.

Serialul e bazat pe aventurile adevărate ale lui Stede Bonnet, un aristocrat răsfățat, care și-a abandonat viața plină de privilegii ca să devină pirat.

„30 de arginți” („30 Coins”) - Sezonul 2

Al doilea sezon din 30 de arginți (30 Coins) va putea fi urmărit pe HBO Max de pe 23 octombrie.

Părintele Vergara fuge de propriul trecut, dar Diavolul îl urmărește pentru a recupera o comoară – una dintre cele 30 de monede pentru care Iuda l-a trădat pe Iisus Hristos. A venit vremea să-l confrunte din nou și, acum, este pregătit.

„Epoca de aur” („The Gilded Age”) - Sezonul 2

„Epoca de aur” („The Gilded Age”) vine cu un nou sezon pe 30 octombrie pe HBO Max.

O tânără e implicată în conflictul dintre proaspeții îmbogățiți și cei cu averi vechi din înalta societate din New York la finalul secolului 19.

„Rick și Morty” („Rick and Morty”) - Sezonul 7

Pe 16 octombrie vin Rick și Morty (Rick and Morty)! Este sezonul 7 și posibilitățile sunt infinite: ce se întâmplă cu Jerry? Și oare se vor întoarce personajele la liceu?! Poate nu! Dar hai să aflăm.

„Marele George Foreman: O poveste miraculoasă” („Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World”)

„Marele George Foreman: O poveste miraculoasă” („Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World”) va fi pe HBO Max de pe 1 octombrie.

Filmul se bazează pe povestea adevărată remarcabilă a uneia dintre cele mai mărețe reveniri din toate timpurile.

Ambiționat de sărăcia din copilărie, Foreman și-a folosit furia ca să câștige medalia de aur la Jocurile Olimpice și să devină campion mondial la categoria grea, după care a fost la un pas de moarte și s-a mutat din ringul de box la pupitru.

Însă când vede greutățile spirituale și financiare prin care trece comunitatea lui, Foreman se întoarce în ring și face istorie, după ce-și revendică titlul și devine cel mai bătrân și mai surprinzător campion mondial de box la categoria grea din toate timpurile.

De asemenea, filmul „Eraser: Renașterea” („Eraser: Reborn”) va apărea pe 13 octombrie, iar „Exorcistul papei” („The Pope’s Exorcist”), pe 22 octombrie.