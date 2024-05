Cannes 2024: Filmul „Anora”, regizat de Sean Baker, a câștigat trofeul Palme d'Or VIDEO

Lungmetrajul „Anora", regizat de cineastul american Sean Baker, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, a anunţat sâmbătă seară juriul competiţiei de pe Croazetă, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Filmul „Anora" este un thriller ce prezintă povestea tristă dar adeseori amuzantă a unei dansatoare de striptease din New York, care se căsătoreşte dintr-un capriciu cu fiul unui oligarh rus, o decizie care declanşează un val de probleme, scrie Agerpres.

În 2023, trofeul Palme d'Or a fost atribuit lungmetrajului „Anatomie d'une chute", regizat de cineasta franceză Justine Triet.

Cea de-a 77-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă a avut loc sâmbătă seară la Palatul Festivalurilor şi Congreselor din Cannes. Gazda ceremoniei a fost actriţa franceză Camille Cottin. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de cineasta americană Greta Gerwig.

Iată mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d'Or: "Anora", de Sean Baker

Marele Premiu al Juriului: "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia

Premiul Juriului: "Emilia Perez", de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes ("Grand Tour")

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat ("The Substance")

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana ("Emilia Perez")

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons ("Kinds of Kindness")

Trofeul Camera d'Or: "Armand", de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d'Or: "Mongrel", de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d'Or pentru scurtmetraj: "The Man Who Could Not Remain Silent", de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Bad for a Moment", de Daniel Soares

Palme d'Or onorific: Meryl Streep, Studioul Ghibli şi George Lucas.