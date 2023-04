Au început filmările pentru sezonul 2 al serialului HBO „House of the Dragon“

„House of the Dragon“, serialul care a ținut telespectatorii în fața micilor ecrane, a început filmările pentru sezonul 2, conform unui comunicat al HBO, relatează Mashable Voices.

„House of the Dragon" este un prequel al popularului serial „Game of Thrones/Urzeala Tronurilor", iar acțiunea are loc cu circa 200 de ani înainte de întâmplările din „Urzeala Tronurilor”.

Bazat pe cartea „Fire &Blood/ Foc și sânge” scrisă de George R.R.R. Martin, cel de-al doilea sezon al serialului va continua să spună povestea războiul civil Targaryen, cunoscut sub numele de Dansul dragonilor.

În urma evenimentelor petrecute la finalul sezonului 1, liniile de luptă au fost trasate între cei care susțin ca Rhaenyra (Emma D'Arcy) să preia tronul din Westeros și cei care îl susțin pe fratele ei vitreg, Aegon, care este interpretat de Tom Glynn-Carney.

Ryan Condal, co-creatorul și showrunnerul serialului, a transmis: „Suntem încântaţi să reîncepem filmările alături de colegi care fac deja parte din familia originală, dar şi membri noi ai echipei, atât în faţa, cât şi în spatele camerei. Toate personajele voastre favorite vor reîncepe să facă planuri conspiraţionale la mese de consiliu, vor porni în marş cu armatele şi-şi vor aduce dragonii la luptă. Suntem nerăbdători să vă arătăm tot ce pregătim".