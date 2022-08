„House of the Dragon“, continuare a seriei „Game of Thrones“, și-a câștigat titlul de cea mai bună lansare a unei producţii HBO

Fanii serialului „Game of Thrones", care s-a încheiat în urmă cu trei ani, au asistat în număr mare la lansarea noului prequel "House of the Dragon“. Primul episod al serialului a atras aproape 10 milioane de telespectatori din Statele Unite, producția devenind astfel cea mai bună lansare a unei producţii a postului HBO, se arată într-un comunicat publicat de grupul WarnerMedia, citat de AFP.

Primul episod al serialului „House of the Dragon“ a fost vizionat de 9,98 milioane de telespectatori după difuzarea sa, duminică seară, în Statele Unite, înregistrând „cea mai mare audienţă pentru un nou serial original din istoria HBO", a detaliat luni seară grupul WarnerMedia, care deţine postul HBO. Totodată reprezintă și „cea mai bună lansare a unui serial pe HBO Max în Statele Unite, în America Latină şi în regiunea EMEA (Europa-Orientul Mijlociu-Africa, n.r.), atingând un nivel fără precedent de difuzări în streaming pe platforma noastră", au adăugat reprezentanţii gigantului american din industria divertismentului.

Serialul „House of the Dragon" are la bază cartea „Fire and Blood" a scriitorului George R.R. Martin, creatorul seriei literare „A Song of Ice and Fire", care a stat la baza serialului „Game of Thrones" (GoT). Intriga din noua producţie TV se desfăşoară cu 200 de ani înaintea evenimentelor relatate în "GoT" şi prezintă povestea sângeroasă a familiei Targaryen din regatul fictiv Westeros şi a celor 17 dragoni ai săi. În acest prequel, compus din 10 episoade, fanii „GoT" îi vor descoperi pe strămoşii eroilor din cele opt sezoane ale celebrei producţii TV a postului HBO, difuzată între anii 2011 şi 2019.

Din distribuţia serialului „House of the Dragon" fac parte actori cunoscuţi, precum Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Olivia Cooke şi Paddy Considine.

