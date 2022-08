Dragonii cuceresc HBO. Premiera „House of the Dragon“, cea mai vizionată din istoria postului

Noul serial difuzat de HBO╚Öi HBO Max se bucur─â de un succes uria╚Ö ╚Öi a stabilit un record de audien╚Ť─â. Serialul este un prequel al produc╚Ťiei ÔÇ×Game of ThronesÔÇť.

ÔÇ×Urzeala tronurilor/ Game of ThronesÔÇť a fost un fenomen de televiziune, iar ÔÇ×House of the DragonÔÇť promite s─â fie chiar mai mult. Noul serial HBO, a c─ârui ac╚Ťiune are loc cu 200 de ani ├«nainte de ├«nt├ómpl─ârile din ÔÇ×Game of ThronesÔÇť, a atras, ├«n seara premierei, aproape 10 milioane de telespectatori pe toate platformele din Statele Unite, potrivit HBO. Aceasta este cel mai mare rating pentru premiera unui serial al postului.

Primul episod din ÔÇ×House of the DragonÔÇť a dep─â╚Öit cu mult audien╚Ťa primului episod din ÔÇ×Game of ThronesÔÇť (2,3 milioane de telespectatori, ├«n 2011), ├«ns─â, este ├«nc─â departe de ratingul maxim al acestuia (19,3 milioane de spectatori pentru ultimul episod, difuzat ├«n 2019).

Serialul ÔÇ×House of the DragonÔÇť a trezit un interes uria╚Ö ├«n r├óndul telespectatorilor, care au ÔÇ×asaltatÔÇť HBO la difuzarea primului episod, duminic─â, iar platforma a avut probleme tehnice, fiind indisponizbil─â pentru mii de abona╚Ťi.

Din cauza num─ârului mare de acces─âri, platforma HBO Max nu a func╚Ťionat corespunz─âtor, astfel c─â o parte dintre abona╚Ťi (c├óteva mii de persoane) nu au putut urm─âri primul episod. Utilizatorii au postat numeroase mesaje pe Twitter, unde au semnalat problemele tehnice.

Bazat pe o carte scris─â de George R.R. Martin

ÔÇ×House of the DragonÔÇť este unul dintre cele mai a╚Öteptate seriale din acest an. Bazat─â pe cartea ÔÇ×Fire & BloodÔÇť/ÔÇ×Foc ┼či s├óngeÔÇť, scris─â de George R.R. Martin, seria de 10 episoade spune povestea Casei Targaryen. Din distribu┼úie fac parte: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma DÔÇÖArcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel ┼či Rhys Ifans.

Paddy Considine este regele Viserys Targaryen, ales de lorzii din Westeros la conducerea regatului, ca urma┼č al regelui Jaehaerys Targaryen, la Marele Consiliu de la Harrenhal. Un om bl├ónd, cald ┼či decent, Viserys vrea s─â duc─â mai departe mo┼čtenirea bunicului s─âu. ├Äns─â, nu ├«ntotdeauna oamenii buni se pot dovedi ┼či regi mari.

Matt Smith este prin┼úul Daemon Targaryen, fratele mai mic al regelui Viserys ┼či mo┼čtenitor al tronului. Inegalabil lupt─âtor ┼či c─âl─âre┼ú de dragoni, Daemon are adev─âratul s├ónge de dragon. Dar se spune c─â atunci c├ónd se na┼čte un Targaryen, zeii dau cu banul.

Olivia Cooke este Alicent Hightower, fiica lui Otto Hightower, M├óna Regelui, ┼či cea mai pl─âcut─â femeie din cele ┼×apte Regate. A crescut la Red Keep, aproape de rege ┼či cercul s─âu intim, ┼či dovede┼čte nu doar o elegan┼ú─â aparte, ci ┼či o perspicacitate politic─â de invidiat.

Emma DÔÇÖArcy este Prin┼úesa Rhaenyra Targaryen, primul copil al regelui, cu s├ónge pur Valyrian, c─âl─ârea┼ú─â de dragoni. Mul┼úi ar spune c─â Rhaenyra s-a n─âscut cu toate avantajele din lume, ├«ns─â nu s-a n─âscut b─ârbat.