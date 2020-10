INTERVIU Dr. Matei Bâră, medic specialist: „Radioterapia e ţintită. Nu mai vorbim, ca acum 20 de ani, de o toxicitate foarte mare“

Specialist în radioterapie

Numele: Matei Bâră

Studiile şi cariera:

A obţinut diploma de doctor în ştiinţe medicale la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti.

În perioada 2013-2016, a fost medic rezident la Institutul Oncologic „Profesor Doctor Alexandru Trestioreanu“ din Capitală.

În 2015 şi 2017, a făcut vizite ştiinţifice în Varna, Bulgaria, respectiv în Katowice, Polonia.

În perioada 2014-2017 a fost asistent universitar la catedra de Oncologie a UMF „Carol Davila“.

Din 2018, este medic specialist radioterapie în cadrul Centrului Oncologic Sanador, unde a fost numit şef de departament, la începutul acestui an.

A publicat numeroase studii şi articole în reviste de specialitate şi este afiliat ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) şi ESMO (European Society for Medical Oncology).

Locuieşte în: Bucureşti