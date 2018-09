Cele mai noi tratamente pentru psoriazis

Cel mai frecvent mit care continuă să circule pe seama psoriazisului este acela că ar fi o boală contagioasă. Caracterizat prin apariţia pe piele a unor plăci acoperite de scuame, afecţiunea sperie. „Nu trebuie să ne fie frică. Dacă vedem la frizer pe cineva în faţa noastră că a fost tuns şi are psoriazis nu trebuie să avem emoţii că ne vom contamina şi noi. Dacă intră cineva cu psoriazis în piscină nu trebuie să avem emoţii. Într-o campanie de conştientizare pe care am desfăşurat-o ne-am jucat puţin şi am pus nişte plasturi transparenţi care mimau o placă de psoriazis, pe mână, pe coate şi ne-am dus să dăm noroc cu cineva de pe stradă. Şi a fost acel şoc: aoleu, ce ai acolo? Deci să ne fie clar: psoriazisul nu se ia“, explică dr. Alin Nicolescu, medic primar dermatovenerologie, preşedintele Societăţii române de lasere în medicină şi chirurgie.

Tratamentul ţine boala cronică sub control

Toţi pacienţii, şi cei de la oraş, dar şi cei din mediul rural, ar trebui să înţeleagă că psoriazisul trebuie tratat, altfel poate avea repercusiuni neplăcute. Şi, mai ales, că există tratament şi că acesta este individualizat. „În general, în medicină, noi tratăm bolnavul cu medicamentul adecvat şi nu o boală cu o clasă terapeutică, cu ce a apărut mai ştiu eu pe unde pentru că este minunat. Psoriazisul are mai multe grade de severitate. Poate fi o formă uşoară care se tratează, de obicei, local, cu creme, pentru că, în general, orice tratament trebuie pus în balanţă: merită făcut pentru acel grad de severitate sau trebuie trecut la un alt nivel terapeutic?“, explică medicul dermatolog.

În caz de psoriazis moderat, de obicei, pe lângă tratamentul local se asociază şi tratament sistemic (pe gură), tratament cu ultraviolete, iar dacă psoriazisul a ajuns în stadiul sever, clar se începe cu tratament sistemic sau tratament cu ultraviolete. Ultravioletele sunt considerate tot un fel de terapii topice, dar se poate adăuga şi tratament local, mai spune dr. Alin Nicolescu.

Câte leziuni înseamnă psoriazis uşor

Cuantificarea severităţii afecţiunii se face după mai multe scoruri. „Cel mai la îndemână pentru orice om este scorul BSA – body surface area – care înseamnă că o palmă este o unitate. Echivalentul a două palme înseamnă psoriazis uşor, până la 10 palme înseamnă psoriazis moderat şi peste 10 palme înseamnă psoriazis sever“. Există şi scoruri mai concludente pe care le calculează medicul, adaugă dr. Alin Niculescu.

Problema cea mai mare este la tratamentul psoriazisului moderat-sever. De ce? „Pentru că psoriazisul nu e doar o boală de piele, ci o afecţiune care are multe boli asociate şi multe comorbidităţi. Şi influenţează foarte mult alte boli. De exemplu, un pacient cu psoriazis sever şi cu boli cardiovasculare, dacă nu-şi tratează psoriazisul, riscul de a agrava acele boli este cam de trei ori mai mare. Deci, ai un psoriazis sever şi ai în antecedente un accident vascular cerebral - AVC, riscul să mai faci unul, mai grav, este de trei ori mai mare dacă nu-ţi tratezi psoriazisul, comparativ cu un pacient care a făcut un AVC, dar nu are psoriazis“, avertizează medicul dermatolog.

Însă nu bolile cardiovasculare apar cel mai frecvent odată cu psoriazisul, ci multe alte afecţiuni printre care diabetul şi obezitatea. „Din păcate, psoriazisul interacţionează cu ele şi le agravează. Psoriazisul face parte din ceea ce se cheamă un sindrom inflamator major“.

Psoriazisul nu este secundar acestor boli, dar se poate asocia, mecanismele fiind oarecum similare. „Psoriazisul poate să meargă şi cu afectări oculare şi cu boli inflamatorii intestinale, cu boala Crohn, cu rectocolita ulcerohemoragică, şi altele. Dacă tratezi psoriazisul, poţi chiar ameliora, uneori, boala respectivă“, subliniază specialistul.

Cum se tratează psoriazisul sever

Există două categorii de tratamente sistemice în psoriazisul sever. „Din prima categorie fac parte tratamentele sistemice convenţionale, să spunem, cele care, de obicei, sunt cele mai ieftine şi care sunt prima linie terapeutică. Metrotrexatul, acitretinul, mai nou apremilastul. Apar şi alte molecule. Şi apoi, dacă nu se reacţionează la acest tratament, există terapia biologică. Care, din punctul meu de vedere, va fi terapia viitorului şi este şi a prezentului, dar, clar va fi a viitorului pentru toate bolile cronice“, este de părere dr. Alin Nicolescu.

Există mai multe clase terapeutice biologice şi alte două molecule noi aşteaptă să fie rambursate de Casa naţională de Asigurări de Sănătate. Accesul pacienţilor la medicaţia biologică gratuită – decontată de Casă -, dar care, altminteri, nu este deloc ieftină, se face în baza unor dosare medicale, a unor protocoale terapeutice. „Criteriile pentru ca un pacient să fie eligibil pentru terapia biologică sunt: să aibă o formă de psoriazis sever, să fi încercat întâi tratamentul convenţional, sistemic, cel puţin şase luni fără rezultate notabile. Dacă se bifează toate acestea, atunci pacientul se poate califica şi dacă medicul consideră - poate să-i prescrie o terapie biologică“.

Mecanismul de acţiune a terapiilor biologice în psoriazis e complex, dar rezultatele sunt foarte bune. „Putem vedea rezultate spectaculoase rapid, dar, de obicei, noi facem o evaluare la fiecare şase luni. Omul este mulţumit pentru că gândiţi-vă: el ca să intre în această terapie a făcut anterior tratament şase luni cu terapia convenţională. Psoriazisul îl are clar de mai demult şi a încercat tot felul de tratamente - şase, opt, zece luni până să înceapă biologicul“.

„Nu te omoară, dar îţi agravează celelalte afecţiuni“

După încă şase luni de tratament cu medicamentul biologic, pacientul vede că i s-au redus mai mult de jumătate din leziuni. „Deja asta înseamnă speranţă, şi o calitate a vieţii mai bună. Pentru că medicina trebuie să se împartă nu neapărat între a trăi şi a muri, ci este vorba despre calitatea vieţii. Peste tot în lume pe primul plan se pune calitatea vieţii. Trebuie să-i asiguri viaţă, dar la o calitate ridicată. Înainte psoriazisului i se dădea o importanţă mică pentru că e o boală care nu te omoară. Nu te omoară, dar îţi agravează celelalte afecţiuni. Şi apoi, a fost un studiu în Marea Britanie acum mai mulţi ani, care a arătat că unul din trei oameni cu psoriazis, pe lotul lor studiat, a avut un gând de suicid, iar asta e o chestie groaznică.“

Impactul vizual al bolii, care nu este corelat întotdeuna cu severitatea ei, este foarte greu de suportat pentru pacienţi. „Gândiţi-vă că sunteţi cel mai bun make-up artist din lume, dar aveţi unghiile afectate de psoriazis. Cu toate mănuşile, cine s-ar mai machia la dvs.? Sau sunteţi un manager care trebuie să încheie contracte şi aveţi toată palma cu psoriazis. Nu aveţi decât o palmă, dar cum v-a afectat asta calitatea vieţii? Şi multe altele. Sunteţi cel mai bun sportiv - mergeţi la triplu salt - şi aveţi numai pe picioare psoriazis cu acele scuame care produc disconfort. Sunt oameni tineri care vor să aibă o viaţă, vor să stabilească relaţii. În momentul în care te duci la mare şi te dezbraci, sau te mai duci undeva şi eşti plin de psoriazis, vrei să intri în bazin şi reacţia celorlalţi este: fereşte-te! Deci, este o boală cu efecte pe multe planuri“.

În 2015, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a introdus psoriazisul în clasamentul bolilor cronice, cu impact major, debilitante. „Şi dacă OMS a recunoscut acest lucru, e clar că psoriazisul nu e doar o boală de piele, ci una cu multe implicaţii“, conchide dr. Alin Nicolescu.

Provocările vieţii pot declanşa boala

Schema de tratament diferă de la medicament, la medicament. Medicii dermatologi recomandă ca reţetele să se elibereze lunar, pentru ca pacientul să fie văzut în fiecare lună, însă legea permite şi eliberarea reţetelor pentru trei luni.

De regulă, se face o cuantificare înainte de începerea terapiei, apoi, la trei luni de la iniţierea terapiei biologice, se face o evaluare de siguranţă, cu acele analize pe care medicii specialişti le consideră necesare, întrucât şi aceste terapii au şi ele precauţii, contraindicaţii relative sau absolute. La şase luni, se face cuantificarea de siguranţă şi de eficienţă. Eficienţă înseamnă, în viziunea specialiştilor, remisia a jumătate din leziuni.

După şase luni, se poate continua tratamentul şi chiar se recomandă acest lucru, cu evaluări de siguranţă şi eficienţă de două ori pe an. „Sigur, pacientul vine iarăşi lunar pentru reţetă, medicul spune e în regulă sau nu, dacă terapia îşi pierde eficienţa trecem pe altă terapie – sunt multe terapii biologice şi fiecare are un mecanism de acţiune. Nu merge una, poţi să treci pe cealaltă. Şi poţi să continui cât consideri necesar. Avem pacienţi în terapie continuă de şapte-opt ani. Sunt şi pacienţi care au spus după un an domnule, mie mi-e bine, e-n regulă, mă opresc. Dacă mai am vreo recădere, mai discutăm data viitoare“, enumeră dr. Alin Nicolescu.

Boom de psoriazis după cutremurul din 77

Vârsta de debut a bolii are, de obicei, două vârfuri: primul pe la 25 de ani, plus-minus, şi un vârf la peste 50 de ani. „Psoriazisul este în strânsă legătură cu problemele psihice, în general. Cu stresul, cu emoţiile. Însă nu e singura cauză, sunt multe: infecţiile, medicamentele, toate acestea pe lângă predispoziţia genetică“, adaugă medicul primar dermatovenerolog Alin Nicolescu.

De obicei aceste vârfuri coincid cu anumite schimbări în viaţă. În general, la 23-25 de ani e momentul în care-ţi cauţi un serviciu. Ai terminat o şcoală, ai acel stres, iar între 50 şi 60 de ani ai grijile familiei, te apropii de pensie, se face decontul. Dar psoriazisul poate apărea la orice vârstă. „Avem pacienţi care au avut debut de psoriazis la 70 şi ceva de ani, 80 de ani. A fost un boom extraordinar de psoriazis când a fost cutremurul din 77. În şocul de atunci, foarte mulţi oameni au dezvoltat psoriazis“, mai spune dr. Alin Nicolescu.

„90% din pacienţii cu psoriazis reacţionează foarte bine la expunerea la ultraviolete“

Expunerea la soare a fost una din primele metode terapeutice în psoriazis. „90% din pacienţii cu psoriazis reacţionează foarte bine la expunerea la ultraviolete. Dar există şi un procent foarte mic care are un efect paradoxal şi se agravează la soare“, atrage atenţia dr. Alin Nicolescu.

Razele solare acţionează prin imunomodulare, adică produc anumite modificări imunologice şi rezolvă placa de psoriazis. Remisiunile sunt, de regulă, de lungă durată.

Înainte de ieşi la plajă pacienţii cu psoriazis ar trebui să-şi protejeze cu cremă de protecţie solară celalelate zone ale corpului. Scuamele leziunilor trebuie îndepărtate cu o seară înainte, prin aplicarea unor creme sau medicamente, după care dimineaţa se spală şi se expun apoi direct la soare. Este importantă această rutină făcută cu o seară înainte, întrucât cremele descuamante conţin acid salicilic care prin reflexie are un efect fotoprotector, astfel că expunerea e de prisos.

Diferenţa dintre ultravioletele naturale şi cele emise de aparate

Pacienţii cu psoriazis au însă reţineri în a se expune în public. În această situaţie, alternativa poate fi ultravioletele din cabinele de fototerapie cu lumină controlată - UVA, UVB şi UVB cu bandă scurtă - din cabinetul dermatologilor şi nu de la solar.

În prezent, există aparate care tratează psoriazisul ce afectează întreaga suprafaţă corporală, palmele sau picioarele sau acţionează ţintit asupra psoriazisului de pe zone bine delimitate - coate, genunchi etc.

„Diferenţa între ultravioletele emise de aparate şi razele ultraviolete la care ne expunem natural constă în lungimea de undă, care este controlată şi adaptată de medic, în funcţie de problema pe care vrea să o trateze, care diferă în funcţie de pacient. Fototerapia este fundamentată ştiinţific şi multiplu testată, fiind o alternativă non-invazivă, sigură pentru pacienţi şi, de foarte multe ori, mai eficace decât tratamentul clasic”, explică dr. Lucian Russu, medic specialist dermatologie şi venerologie, din cadrul clinicilor Bioderm din Bucureşti .

„Cum, nu mă vindec de psoriazis toată viaţa?“

Psoriazisul este o boală cronică. Nu se vindecă, dar se controlează. „Pacienţii se sperie: cum, nu mă vindec de psoriazis toată viaţa? Atunci, poţi să-I spui că aşa cum nu se vindecă de hipertensiune toată viaţa, aşa cum nu se vindecă de colesterolul mărit toată viaşa, aşa e şi cu psoriazisul. Este o boală pe care poţi să nu o mai ai pe piele, dar ea poate oricând să recidiveze. Şi atunci, trebuie controlată. În general, controlul se face cu terapii biologice pe termen mediu şi lung, dacă celelalte terapii n-au mers“, conchide dr. Alin Nicolescu.