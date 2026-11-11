Val de indignare după conferința de presă a lui Nicușor Dan: „Greu mă abțin să nu semnez suspendarea”

Conferința de presă susținută marți seară de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, a generat un val de reacții critice din partea unor politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile.

Nicușor Dan, președintele României Foto: George Călin/Inquam Photos

De la acuzații de aroganță, lipsă de onestitate și îndepărtare de electoratul proeuropean, până la reproșuri privind apărarea PSD și atitudinea față de presă, intervenția de marți seară a președintelui Nicușor Dan a provocat controverse pe mai multe fronturi.

Unul dintre cele mai contestate momente ale conferinței de presă a fost decizia președintelui de a-i interzice jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele accesul la evenimentele de presă de la Cotroceni până la finalul mandatului. Gestul a fost calificat de mai multe voci drept un atac la libertatea presei și la dreptul publicului de a fi informat.

Alexandru Muraru: „Un faliment politic în direct”

Alexandru Muraru Foto: Adevărul

Deputatul PNL Alexandru Muraru a avut una dintre cele mai dure reacții după conferința președintelui, pe care a descris-o drept un „faliment politic în direct și la o oră de vârf”.

„Foarte multă vreme de acum încolo se va vorbi despre acest lucru. Rar mi-a fost dat să văd un asemenea cataclism în termeni mediatici și politici”, a declarat liberalul.

În opinia sa, momentul marchează o ruptură între Nicușor Dan și electoratul care l-a susținut, în special cel proeuropean și reformist.

„Este seara în care s-a produs despărțirea definitivă a președintelui de electoratul său, de electoratul proeuropean, proreformist, care a contribuit de fapt la narațiunea salvării statului român de extremism, electoratul din urbanul mare, care a fost într-un anumit fel persiflat de președinte”, a afirmat Muraru.

Deputatul PNL i-a reproșat șefului statului și atitudinea pe care o consideră arogantă, precum și lipsa de susținere pentru reformele din Justiție și instituțiile de forță.

„Nu am înțeles de ce președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant, de ce continuă să acopere abuzurile din Justiție, de ce se împotrivește oricărei reforme a instituțiilor de forță”, a spus acesta.

Muraru a criticat în mod special interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele, afirmând că președintele a recurs la un gest care afectează independența presei și amintește de practici incompatibile cu valorile democratice.

Într-o declarație la RFI, liberalul a făcut trimitere inclusiv la precedentul din 1994, când Ion Iliescu a blocat accesul unor jurnaliști la evenimentele prezidențiale.

Emanuel Ungureanu: „Greu mă abțin să nu semnez suspendarea”

Emanuel Ungureanu

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a avut, la rândul său, o reacție vehementă, exprimându-și dezamăgirea față de prestația președintelui și făcând referire la posibilitatea declanșării procedurii de suspendare.

„Rar mi-a fost dat să văd ceva mai trist și mai dezamăgitor... 18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare. Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta... Numai bunul Dumnezeu știe!”, a transmis deputatul.

Declarația este cu atât mai surprinzătoare cu cât vine din partea unui parlamentar USR, formațiune asociată electoratului reformist care a susținut candidatura lui Nicușor Dan.

Cristian Tudor Popescu: „Nu a fost nici măcar o dată onest”

Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat, la rândul său, prestația președintelui, considerând că lungimea conferinței a avut mai degrabă rolul de a deruta publicul și de a recupera o parte dintre alegătorii dezamăgiți.

„A fost o încercare a domnului Nicușor Dan de a ieși la suprafață dintr-o mlaștină în care s-a băgat singur. Și e foarte greu să ieși din mlaștină. Cu cât dai din mâini mai mult, cu atât te afunzi”, a declarat CTP pentru Libertatea.

Jurnalistul a apreciat că președintele a încercat să reia legătura cu publicul după o perioadă îndelungată în care nu a avut suficient contact direct cu cetățenii.

Critica sa principală a vizat însă lipsa de onestitate, în condițiile în care transparența și sinceritatea au reprezentat teme centrale ale campaniei electorale a lui Nicușor Dan.

„În primul rând, i-a lipsit ceea ce a clamat în campania sa electorală, principalul cuvânt: «Onestitate». Nu? Așa a venit el, cu ideea «România onestă, eu sunt onest». Nu a fost nici măcar o dată onest în seara asta”, a susținut Cristian Tudor Popescu.

Totuși, gazetarul a remarcat și un aspect pozitiv al conferinței: calitatea întrebărilor adresate de o parte dintre jurnaliști.

„Am văzut mulți jurnaliști buni. Mi-am mai schimbat percepția mea, destul de neagră, despre ceea ce se mai numește presă în România. Am văzut jurnaliști documentați, cu întrebări ascuțite, în fața cărora domnul președinte [...] nu a venit pregătit cu niciun răspuns plauzibil. Nimic!”, a afirmat acesta.

Tudor Chirilă: „Sunteți o rușine pentru România onestă”

O reacție extrem de dură a venit și din partea artistului Tudor Chirilă, care l-a acuzat pe Nicușor Dan că a trădat așteptările propriului electorat și că a devenit un apărător al PSD.

„Am spus într-o postare mai veche că ați devenit primul pesedist al țării, lucru pe care l-ați reconfirmat în conferința penibilă de aseară. Ați devenit apărătorul celui mai corupt partid din România, printr-o aritmetică politică selectivă și de o absurditate convenabilă”, a transmis artistul pe Facebook.

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Chirilă i-a reproșat președintelui că a contribuit la criza politică prin atitudinea sa față de PSD și prin faptul că nu ar fi intervenit în momentele în care social-democrații ar fi sabotat guvernarea.

Cel mai grav reproș a vizat însă interzicerea jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni.

„V-ați sabotat o conferință de presă în care ați performat submediocru și care a culminat cu un atac fără precedent din partea unui președinte al României la adresa democrației și a dreptului la informare”, a scris Tudor Chirilă.

Artistul i-a cerut șefului statului să își prezinte scuze și a comparat gestul cu derapajele unor lideri politici care au limitat libertatea presei.

„Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant. Iar datoria pe care o aveți acum este să vă cereți scuze pentru derapajul ăsta demn de Viktor Orbán”, a transmis acesta.

În final, Tudor Chirilă a afirmat că speră ca Nicușor Dan să nu mai obțină un al doilea mandat și i-a reamintit președintelui că jurnaliștii îi reprezintă și pe cetățenii care au dreptul să primească răspunsuri.

Victor Ponta îl contrazice pe președinte în privința AUR și a ratingului de țară

Foto: Presidency.ro

Fostul premier Victor Ponta a contestat afirmațiile lui Nicușor Dan referitoare la consecințele economice pe care le-ar fi avut o eventuală intrare a AUR la guvernare.

Președintele susținuse că includerea formațiunii conduse de George Simion într-o formulă guvernamentală ar fi putut determina retrogradarea ratingului de țară al României într-un interval foarte scurt, cu efecte asupra costurilor de finanțare și a încrederii investitorilor.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Victor Ponta a susținut că responsabilitatea pentru dezechilibrele economice trebuie căutată în deciziile guvernelor care au condus România, nu într-un partid care nu a participat niciodată la guvernare.

„Pur și simplu, nu poți să dai vina pentru problemele României pe un partid (AUR) care nu a fost niciodată la guvernare! Și, oricum, agențiile de rating chiar nu iau decizii în funcție de cine este în opoziție!”, a scris fostul premier.

Ponta și-a invocat propria experiență de la conducerea Guvernului, susținând că România a obținut calificativul „investment grade” de la toate cele trei agenții internaționale de rating în perioada 2012-2014.

Acesta consideră că Nicușor Dan ar fi trebuit să prezinte o analiză a deciziilor economice din ultimii ani și să explice ce măsuri intenționează să adopte noul Executiv pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

AUR acuză că președintele vorbește despre partid, nu despre problemele românilor

Nici reprezentanții AUR nu au rămas fără reacție după conferința de la Cotroceni. Formațiunea a acuzat că președintele a acordat prea mult spațiu avertismentelor privind o eventuală guvernare AUR și prea puțin problemelor economice și sociale cu care se confruntă populația.

„Am asistat în această seară la o conferință în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puțin pentru a vorbi despre economia țării și nivelul de trai al românilor”, au transmis reprezentanții partidului.

AUR a enumerat deficitul bugetar, criza energetică, creșterea prețurilor și majorarea taxelor, întrebând cine este responsabil pentru situația economică actuală, în condițiile în care formațiunea nu a participat niciodată la guvernare.

Partidul i-a cerut președintelui să prezinte documentele pe care își fundamentează afirmațiile referitoare la riscul retrogradării ratingului de țară în cazul unei guvernări AUR.

„Unde au afirmat Fitch, Standard & Poor's sau Moody's că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, au întrebat reprezentanții formațiunii.

AUR a mai susținut că șeful statului tratează opțiunea politică a milioane de alegători drept o amenințare și că este mai preocupat de percepția creditorilor externi decât de problemele cetățenilor.

Jurnalist interzis la Cotroceni. Nicușor Dan, reacție nervoasă la adresa lui Ovidiu Vanghele: „Nu veți mai avea acces în mandatul meu”

Dominic Fritz: „Libertatea presei nu este o favoare miloasă”

În disputa privind accesul jurnaliștilor la Palatul Cotroceni a intervenit și liderul USR, Dominic Fritz, care a subliniat importanța libertății presei într-o societate democratică.

„Libertatea presei nu este o favoare miloasă oferită unor jurnaliști, ci baza democrației”, a transmis acesta.

Declarația vine în contextul controverselor generate de decizia președintelui de a-i interzice lui Ovidiu Vanghele participarea la conferințele de presă de la Cotroceni.

Siegfried Mureșan: PNL trebuie să obțină 50% la următoarele alegeri parlamentare pentru a guverna fără PSD și AUR

Foto: Inquam / George Călin

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, fost candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru, a reacționat miercuri la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că liberalii și USR nu ar fi putut forma un guvern fără sprijinul PSD, în actuala configurație parlamentară.

Mureșan a transmis că liberalii au înțeles mesajul șefului statului și că obiectivul partidului este obținerea unei majorități parlamentare care să permită guvernarea fără PSD și AUR.

„Mesajul pe care președintele României ni l-a transmis aseară este foarte clar: trebuie să obținem 50% la următoarele alegeri parlamentare, dacă vrem să guvernăm. Este un mesaj pe care l-am înțeles. Obiectivul nostru este o majoritate fără PSD și fără AUR. Doar așa vom putea moderniza și reforma România, fără a putea fi ținuți pe loc de artificiile celor care vor să țină România pe loc”, a scris europarlamentarul, miercuri, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Acesta a adăugat că moțiunea de cenzură și evenimentele politice care au urmat au întărit această convingere în rândul liberalilor.

„Pentru asta vom lucra în fiecare zi până la alegerile din anul 2028”, a precizat Siegfried Mureșan.