Val de reacții după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Un precedent periculos”

Decizia lui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Cotroceni, pe durata mandatului, a stârnit reacții critice din partea unor politicieni, jurnaliști, organizații de presă și comentatori. Aceștia invocă posibile încălcări ale legislației privind accesul presei la evenimentele publice și avertizează asupra precedentului pe care l-ar putea crea o asemenea măsură.

Foto: Administrația Prezidențială

Incidentul s-a petrecut marți seară, 10 noiembrie, la finalul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, după ce Vanghele i-a adresat președintelui o întrebare privind activitatea procurorului general Cristina Chiriac. Nicușor Dan i-a comunicat că solicitase anterior echipei sale să nu îi mai permită accesul, din cauza injuriilor pe care jurnalistul i le adresase în trecut.

„Le-am cerut colegilor mei să nu vă mai permită accesul la conferințele mele pentru injuriile pe care mi le-ați adresat. Colegii mei miloși nu m-au ascultat. Nu veți mai avea acces la Cotroceni în mandatul meu”, i-a transmis președintele.

Alianța „A Patra Putere”: „Libertatea de exprimare nu este o funcție a indispozițiilor unui președinte”

Alianța „A Patra Putere” (A4P), o asociație profesională a jurnaliștilor din România, înființată de jurnalista Emilia Șercan și din care face parte și Ovidiu Vanghele, a reacționat la scurtă vreme după anunțul președintelui.

„𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧ț𝐚 „𝐀 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐚 𝐏𝐮𝐭𝐞𝐫𝐞” 𝐚 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐚𝐜𝐭 de decizia președintelui României, exprimată direct și public, de a-i interzice colegului nostru, jurnalistul Ovidiu Vanghele, să mai participe la conferințele de presă de la Palatul Cotroceni și să mai pună întrebări „în acest mandat“.

Considerăm această interdicție 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥ă. Motivele invocate de președintele Nicușor Dan nu au nicio legătură cu raportul care ar trebui să existe între Administrația Prezidențială și un jurnalist, care reprezintă interesul cetățenilor în sala de conferință.

Întrebările jurnaliștilor nu pot fi interzise sau cenzurate în funcție de supărările personale ale unui șef de stat.

Vă precizăm, domnule președinte, că angajații Administrației Prezidențiale nu au fost „miloși“, așa cum ați susținut dumneavoastră în conferința de presă. Ce au făcut este că au refuzat să încalce Legea 544/2001. Care spune explicit, la Art. 19 alin. (2). că:

“Autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea”.

Alianța “A Patra Putere” anunță că mâine, 11 noiembrie, va solicita Administrației Prezidențiale să comunice public temeiul legal în baza căruia colegului nostru, Ovidiu Vanghele, i se interzice să mai participe la conferințele de presă ale Administrației Prezidențiale și să mai adreseze întrebări șefului statului.

Potrivit Constituției României, articolul 30, alineatul 2, „Cenzura de orice fel este interzisă.”

𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨 𝐟𝐮𝐧𝐜ț𝐢𝐞 𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐳𝐢ț𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐞ș𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞”..

Victoria Stoiciu invocă Legea 544/2001

O reacție a venit din partea Victoriei Stoiciu, senator independent, fostă membră a PSD, care a criticat public decizia președintelui și a pus sub semnul întrebării legalitatea acesteia.

„Nu poți să interzici accesul unui jurnalist, este profund, profund nedemocratic. Și foarte posibil ilegal”, a scris Stoiciu pe Facebook, invocând articolul 19 alineatul (2) din Legea 544/2001, referitor la accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de autorități.

Senatoarea a comentat și afirmația președintelui potrivit căreia membrii echipei sale, pe care i-a numit „colegii miloși”, nu i-au respectat dispoziția de a-l exclude pe Vanghele.

„«Colegii miloși» au încercat, de fapt, să îl salveze pe președinte de consecințele ordinului său mega (și maga) problematic, nu pe Ovidiu Vanghele. Beneficiarul era președintele”, a susținut Victoria Stoiciu.

Cătălin Prisăcariu: „Un precedent periculos”

Jurnalistul Cătălin Prisăcariu a avertizat că interzicerea accesului la Cotroceni ar putea crea un precedent pentru alte restricții impuse presei.

„Interzicerea unui jurnalist, oricare ar fi acela, la Cotroceni este un precedent periculos care deschide calea unor abuzuri și mai mari”, a scris Prisăcariu pe Facebook.

Criticile sale vizează principiul accesului jurnaliștilor la instituțiile publice, indiferent de relația personală dintre aceștia și reprezentanții puterii.

Răzvan Petri și Vlad Adamescu critică decizia președintelui

Răzvan Petri și Vlad Adamescu, politologi și fondatori ai proiectului de educație civică „Politică la minut”, au criticat separat anunțul făcut la Cotroceni. Cei doi realizează și podcastul „Politică la minut by Recorder”, dedicat explicării evenimentelor politice din România și din străinătate.

„Un jurnalist, oricât de incomod, priceput sau nu, nu poate să fie INTERZIS. Nu mi-am imaginat că în 2026 un Președinte ales pe o platformă democratică va ajunge în acest punct. Un derapaj cum doar la autocrații mai întâlnești”, a scris Răzvan Petri.

Acesta a susținut că, după schimbul de replici dintre președinte și jurnalist, transmisia conferinței a fost întreruptă.

La rândul său, Vlad Adamescu a criticat atât interdicția anunțată de Nicușor Dan, cât și întreruperea transmisiei.

„Cum să spună Președintele României unui jurnalist, Ovidiu Vanghele, că de-acu’ nainte nu mai are voie la conferințe de presă la Cotroceni, și să fie întreruptă brusc transmisiunea? E incredibil, încă o tehnică împrumutată de la șefu’ MAGA. Pe ce lume trăim?”, a scris Adamescu.

Times New Roman și Oana Dimofte fac comparații cu Donald Trump

Publicația satirică Times New Roman a comentat incidentul într-o postare ironică, în care a pus sub semnul întrebării înțelegerea de către președinte a regulilor democratice.

„Deci Nicușor îi spune unui jurnalist că nu mai are dreptul la conferințele lui de presă, doar pentru că e incomod. Avem un președinte care nu mai înțelege reguli simple de democrație?”, a transmis publicația, încheind cu o referire ironică la directorul SPP, Lucian Pahonțu: „A învățat de la Pahonțu, se pare”.

Jurnalista Oana Dimofte a făcut o comparație directă cu președintele american Donald Trump, cunoscut pentru conflictele sale cu reprezentanții presei.

„WOW!!! PUR ȘI SIMPLU WOW!!! TRUMP AR FI MÂNDRU! Și bănuiesc că Nicușor Dan o să ia asta ca pe un compliment”, a scris aceasta pe Facebook.

Și pagina Starea Nației a distribuit informația privind interdicția, însoțită de o imagine satirică a președintelui și de mesajul „Donald, ieși din Nicușor!”.

Paginademedia.ro: „Situație fără precedent la Palatul Cotroceni”

Publicația Paginademedia.ro a relatat incidentul, calificând drept „situație fără precedent” decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele participarea la conferințele sale de presă.

Ce părere are Nicușor Dan despre parteneriatul civil în condițiile în care nu este căsătorit cu femeia cu care are doi copii

„Aceasta este prima dată când un președinte român spune la microfon, direct, unui jurnalist că nu va mai avea voie să participe la conferințele de presă ale președintelui”, a scris publicația.

Paginademedia.ro a remarcat că anunțul a venit la finalul unei conferințe de presă care a durat peste două ore și jumătate, când Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că nu va mai putea pune întrebări în timpul mandatului său.

Vladimir Tismăneanu: „Ce gladiolă sensibilă, ce nufăr gracil...”.

Despre gestul președintelui a scris și profesorul de științe politice și director al Centrului pentru Studiul Societăților Postcomuniste la Universitatea Maryland, Vladimir Tismăneanu: „Furia tovărășului Nicușor. Iliescu se răstea la jurnaliștii incomozi. Nici Traian Băsescu nu murea de dragul lor. Dar din câte știu nu au interzis accesul vreunui jurnalist pentru ca ar fi folosit un limbaj dezagreabil. Chiar unul deplasat. Aceasta e atitudinea lui Donald Trump. Otarat, ofuscat, ofensat. Mai lipsea să verse o lacrimă. Ce gladiola sensibila, ce nufăr gracil...”.

Bogdan Vasile Amariei, jurist: „Palatul Cotroceni nu este proprietatea personală a președintelui”

La rândul lui, juristul Bogdan Vasile Amariei a criticat decizia președintelui de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă de la Cotroceni pe durata mandatului, susținând că o asemenea măsură ridică probleme de legalitate și proporționalitate. Acesta a invocat prevederile Legii 544/2001 și a explicat că opiniile sau injuriile unui jurnalist nu justifică, în sine, retragerea acreditării.

Nu voi comenta comportamentul domnului Ovidiu Vanghele. Este fix problema dânsului cum își gestionează comportamentul public, atât în online, cât și în cadrul conferințelor de presă. În seara asta eu nu am auzit ca în cadrul conferinței să aducă injurii. În fine. Sunt câteva chestiuni pe care Administrația Prezidențială și, implicit, președintele României trebuie să le înțeleagă. Nu pot interzice discreționar accesul unui jurnalist la conferințele de presă, ca într-un regim autoritar de tip dictatură sau precum un model împrumutat de la președintele Americii TRUMP. Da, înțeleg că unele persoane pot avea un comportament agresiv verbal, pot adresa injurii sau pot depăși limitele bunului-simț. Dar, domnule președinte Nicușor Dan, sunteți un om politic, ocupați cea mai înaltă funcție în stat și trebuie să acceptați inclusiv criticile dure, incomode sau ofensatoare, în limitele legii. Când vine însă vorba despre legislație, lucrurile sunt destul de clare. Avem:

1. Legea nr. 544/2001, articolul 18 alin. (3)Autoritățile publice pot refuza sau retrage acreditarea unui jurnalist numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției, nu pentru opiniile pe care jurnalistul le exprimă în presă. Cu alte cuvinte, faptul că un jurnalist v-a insultat și nici măcar în cadrul conferinței nu reprezintă, în sine, un temei legal suficient pentru a-i interzice accesul la conferințele de presă.

2. Articolul 18 alin. (4) Refuzul acreditării sau retragerea acesteia trebuie comunicate în scris. Nu este suficient ca președintele să anunțe verbal că jurnalistul nu mai are voie să participe la conferințe pe durata mandatului său.

3. Articolul 19 din aceeași lege Autoritățile publice au obligația să asigure accesul presei la acțiunile publice organizate, în condițiile legii. Conferințele de presă nu reprezintă evenimente private ale președintelui.

4. HG nr. 123/2002, articolul 30 alin. (3)Regulamentele interne ale instituțiilor nu pot introduce restricții asupra participării jurnaliștilor care depășesc limitele stabilite de Legea nr. 544/2001.Prin urmare, nici măcar o dispoziție internă a Administrației Prezidențiale nu poate înlocui legea.

Nicuşor Dan, somat să retragă decorația pe care i-a acordat-o lui Ion Vasile Banu și să ceară scuze românilor

Și mai există o problemă: proporționalitatea măsurii.

Să îi comunicați unui jurnalist că nu va mai putea participa la conferințele de presă pe întreaga durată a mandatului prezidențial, invocând injuriile pe care vi le-a adresat, ridică serioase probleme de legalitate și proporționalitate. Sigur că instituțiile pot impune reguli de conduită. Sigur că pot interveni când cineva perturbă efectiv desfășurarea unei conferințe. Dar aceste măsuri trebuie să aibă un temei legal și o justificare obiectivă.

Din perspectivă juridică, trebuie să separăm comportamentul jurnalistului de obligațiile constituționale și legale ale autorității publice. Nu trebuie să ne placă Ovidiu Vanghele. Nu trebuie nici să îi aprobăm comportamentul. Dar drepturile unui jurnalist nu pot depinde de simpatia sau antipatia președintelui față de persoana sa.

Domnule Nicușor Dan, ați invocat injuriile pe care vi le-a adresat. Dacă apreciați că v-a încălcat dreptul la demnitate sau la reputație, aveți la dispoziție mijloacele legale pentru a vă apăra. Însă funcția de președinte nu vă oferă dreptul de a transforma o ofensă personală într-o sancțiune instituțională lipsită de temei legal.

Palatul Cotroceni nu este proprietatea personală a președintelui, iar Administrația Prezidențială nu poate funcționa după principiul „cine mă supără nu mai intră”. Legea trebuie respectată inclusiv atunci când ne protejează adversarii, criticii sau persoanele al căror comportament îl dezaprobăm.

Pentru că statul de drept se verifică tocmai atunci când autoritatea trebuie să respecte drepturile celor care o deranjează”.

De la ce a pornit conflictul

Dialogul dintre președinte și Ovidiu Vanghele

Ovidiu Vanghele: „Doamna procuror general Cristina Chiriac, numită de dvs. în funcție în 8 aprilie, a votat acum o lună, o lună și jumătate, în secția pentru procurori a CSM, din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care să cerceteze o aparentă ingerință comisă chiar de dânsa. Deci dânsa a votat împotriva propunerii să fie cercetată. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români în campanie, acum un an și jumătate?”

Nicușor Dan: „În primul rând, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați până acum. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dvs. să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni, în acest mandat. Colegii mei, miloși, au sărit peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dvs. nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat, mulțumesc”.

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație, fondator al Centrului de Investigații Media și unul dintre coordonatorii proiectului „Să fie lumină”, care documentează relațiile dintre Biserică și stat. A lucrat la Mediafax și Pro TV și a publicat anchete privind corupția, abuzurile instituționale și funcționarea justiției. În luna aprilie, acesta a publicat pe Facebook un mesaj în care îl numea pe președinte „netrebnic”, „gunoi” și „nemernic”.

Anunțul președintelui a deschis astfel o controversă privind limitele în care un demnitar poate restricționa accesul unui jurnalist la conferințele de presă, inclusiv atunci când între cei doi există un conflict personal.