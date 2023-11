Un nou scandal în USR. Filiala București analizează excluderea viceprimarului din Sectorul 6

Biroul Municipal al USR Bucureşti se întruneşte luni seară, de la ora 20:00, pentru a decide asupra unei propuneri de excludere din partid a viceprimarului din sectorul 6, Alexandru Gâdiuță, care susține la rândul său că este acuzat pe nedrept.

«Pentru că insist să deranjez ”mi se pregătește ceva”. Se încearcă o mazilire a mea pe fondul unor pretexte absolut calomnioase, fiind invocate inclusiv aspecte din viața personală. Ca să fie foarte clar: NU am ”aranjat” niciodată niciun contract, nicio angajare, nu am încurajat, promovat, aprobat nicio practică sau procedură ilegală. Poate fi verificat foarte ușor faptul că nici măcar nu am atribuții în spețe legate de acuzele ce mi se aduc. Mai mult, ca să înțelegeți dimensiunea ”problemei”, mi se reproșează faptul că mi-am organizat nunta la ceva timp după cununia civilă - în condițiile în care am traversat o criză sanitară fără precedent în care evenimentele au fost interzise (e oricum ceva de domeniul absurdului că trebuie să justific așa ceva)», a transmis viceprimarul sectorului 6, Alexandru Gâdiuță, pe Facebook.

Liderul de sector a mai spus că „se apropie un an foarte greu pentru România, nu doar pentru sectorul 6” și că „este esențial să fim foarte atenți la manipulări și să înțelegem exact care sunt faptele”.

„Am muncit și muncesc alături de colegele și colegii mei consilieri pentru cetățenii sectorului 6 care să beneficieze de proiecte necesare duse la bun sfârșit. Am fost mereu transparenți în ceea ce privește munca noastră și continuăm în același mod, indiferent de piedicile pe care le primim, fie individual, fie ca partid. Vă stau la dispoziție ca și până acum să schimbăm în bine sectorul care ne este casă tuturor”, a mai transmis Alexandru Gâdiuță.

Ce spune USR București

„Există o sesizare din partea Biroului Local al Sectorului 6 - sesizare votată în unanimitate de către întreaga conducere a sectorului, aceeași conducere care l-a susținut pe Alexandru Gâdiuță până acum. Ce vă pot spune este că responsabilitatea fiecărui politician USR este de a se asigura că valorile fundamentale promovate de partid sunt respectate la nivelul instituțiilor pe care le conduc”, a explicat președintele USR București, Vlad Voiculescu, într-un răspuns pentru „Adevărul”.

Liderul filialei a refuzat să dea detalii cu privire la sesizarea pentru excluderea viceprimarului din Sectorul 6. „Aș prefera să nu mă pronunț înainte să avem ședința de Birou Municipal în această seară. Aștept să aud și eu argumentele de o parte și de cealaltă”, a mai transmis Vlad Voiculescu.