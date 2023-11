Europarlamentar USR, critici dure la adresa lui Cătălin Drulă

Eurodeputatul USR, Vlad Gheorghe, a criticat dur actuala conducere a USR, afirmând că formațiunea politică este văzută electorat drept „răul cel mai mic”, sub conducerea lui Cătălin Drulă.

„Cătălin Drulă, cine își asumă haosul ăsta? Cine plătește pentru bâlbâiala asta total neprofesionistă care a urmat numirii nestatutare pentru alegerile europarlamentare? Cine este responsabil pentru dezamăgirea pe care USR a provocat-o iar electoratului, pentru imaginea boțită de neprofesioniști care se joacă de-a partidul, de-a listele și candidații? Cine își pune demisia pe masă, președintele USR? Biroul Național? Gata, o postare pe pagină și schimbarea pozei de cover, asta înseamnă asumarea scandalului care ne-a adus IAR în atenția românilor, dar nu așa cum ar fi trebuit”, a scris eurodeputatul Vlad Ghoerghe pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, >>cauți ”USR” azi și rezultatele sunt: ”imaturitate politică”, ”lipsa de viziune”, ”lipsă de comunicare” - numai lucruri ”bune”. Suntem partid în opoziție care NU crește în opțiunile votanților când la putere se află o alianță toxică pentru români. PSD și PNL fac zilnic câte o nenorocire, cresc taxele și impozitele, își bat joc de justiție, eșuează iar cu intrarea în Schengen și câte și mai câte, iar USR face știri doar cu scandaluri interne și procente staționare în sondaje, în cel mai bun caz. Suntem partid în opoziție care pentru prima rundă de alegeri din cel mai important an electoral pentru România vine cu o listă lansată cu scandal, modificată cu alt scandal<<.

>>Chiar nu vă pasă că din partidul speranță am ajuns partidul dezamăgire?! Sunteți mulțumiți când cetățenii ne numesc ”răul cel mai mic”, vă mândriți cu așa ”rezultate”? Citiți vreodată comentariile și mesajele oamenilor sau îi blocați, la fel cum faceți cu cei care vi se opun sau vă pun întrebări în interiorul partidului? Fiți foarte atenți: pe votanți nu îi puteți suspenda sau exclude, EI sunt cei care exclud USR din opțiunile de vot<<, le-a mai transmis europarlaamentarul colegilor de partid.

„Aroganța, autosuficiența nu câștigă încrederea românilor. Treziți-vă și reveniți la valorile USR, la misiunea cu care am spart blocada partidelor vechi și corupte. Asta așteaptă oamenii de la noi - vor să le dăm alternativa pe care le-am promis-o și pe care nu o mai văd acum, cu tine, Cătălin Drulă și cu cei cu care te-ai înconjurat la conducerea USR”, a maai arătatat eurodeputatul.

Vlaad Gheroghe și-a explicat mesajul transmis pe Facebook prin faptul că nu aare alt canal pentru a comunica cu colegii din conducerea partidului. >>Am fost blocat, exclus etc. de pe toate grupurile interne de comunicare. (...) Ca să previn comentariile cu ”dar tu ce ai făcut ca să nu fie așa” - nu am candidat niciodată la niciun post de conducere la nivel intern. Poate aici am greșit<<.