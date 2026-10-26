Sorin Grindeanu a anunțat luni, după ședinta Biroului Permanent al PSD, că nu își va mai pierde timpul în dispute politice și va încerca să livreze proiecte bune pentru țară.

„Spre deosebire de Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta cum se face”

„Spre deosebire de Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta cum se face”, a spus Grindeanu.

Prin urmare, Grindeanu anunță că îi va propune premierului Luca Niculescu două reforme majore: asumarea răspunderii pe reforma administrației publice locale, care să prevadă comasarea voluntară a localităților mici și angajarea răspunderii pe reorganizarea la nivel central, prin comasare agenții.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple în următoarele săptămâni, până în martie 2027. La aceste două reforme se va adăuga și bugetul pe 2027”, a anunțat Grindeanu.

Pentru reforma administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni coordonarea va fi asigurată de Dragoș Benea.

În ce privește a doua măsură, care vizează reorganizarea la nivel guvernamental, inclusiv reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere ori care nu își mai justifică existența, coordonatorul din partea PSD va fi Marian Neacșu.

El a mai susținut că PSD a intrat la guvernare pentru a rezolva problemele românilor.

”Alţii care au distrus economia şi au crescut cheltuielile statului cu 31 de miliarde faţă de 2025 văd că se cred acum speakeri motivaţionali. Este alegerea lor, dar să nu uite că au votat Guvernul”, a spus el referindu-se la PNL.

Grindeanu cere relansarea economiei și protejarea puterii de cumpărare

Președintele PSD a spus că le-a cerut miniștrilor să prezinte modul în care vor pune în aplicare schimbarea de paradigmă anunțată de partid, cu două obiective principale: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc.

„Săptămâna aceasta, fiecare ministru are de rezolvat din urgențele lăsate în urmă de fostul Guvern: asigurarea banilor necesari pentru UPU și Ambulanță, despăgubirile pentru secetă și reluarea exportului de ovine, salvarea a cât mai mulți bani din PNRR sau pregătirea inaugurării unui nou tronson de autostradă pe Pitești-Sibiu”, a precizat Grindeanu.

Liderul PSD a criticat măsurile de austeritate adoptate anterior, dar a spus că are încredere în Alexandru Nazare și că i-a cerut acestuia să prezinte situația financiară fără interpretări politice. Totodată, Grindeanu a afirmat că decizia privind aplicarea reformelor îi aparține premierului Luca Niculescu și că PSD va colabora cu acesta pentru ca măsurile să fie puse în practică.

Nu cresc taxele anul viitor

Președintele PSD a cerut prezentarea publică, în cel mai scurt timp, a situației detaliate a finanțelor României, inclusiv a facturilor neachitate, a datoriilor amânate, a rambursărilor restante de TVA și a celorlalte obligații de plată ale statului.

Sorin Grindeanu, a afirmat luni, după ședința Biroului Politic Național, că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027.

„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a spus Grindeanu.

„Lipsesc peste 30 de miliarde de lei”

Liderul PSD a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte rapid situația bugetară la zi. „Primul pas este să prezentăm situația financiară, după care să facem o rectificare”, a spus Grindeanu. El a susținut că ar lipsi peste 30 de miliarde de lei, dar a cerut ca Ministerul Finanțelor să clarifice cifrele.

Estimarea a fost explicată de Grindeanu într-o declarație anterioară: aproximativ 16 miliarde de lei pentru lucrări executate și nefacturate, 10–12 miliarde de lei necesare funcționării statului până la sfârșitul anului și 5 miliarde de lei pentru obligații stabilite prin hotărâri judecătorești. „Abia după aceea putem discuta de rectificare”, a afirmat el, cerând ca situația exactă să fie prezentată în Parlament.

Indexarea pensiilor și salariilor ar urma să fie discutată la pregătirea bugetului pentru 2027. Grindeanu a spus că PSD și-a asumat aceste măsuri, dar că mai întâi trebuie făcută „imaginea la zi” a finanțelor publice. El a afirmat că bugetul pentru 2027 ar trebui aprobat încă din 2026.