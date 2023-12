Sebastian Burduja, la un pas de cursa pentru Primăria Capitalei: „Nu dau înapoi de la nicio bătălie”

Prezent la „Adevărul Live“, Sebastian Burduja, șef interimar la PNL București și ministru al Energiei, a precizat că un președinte de filială, cum e și cazul său, trebuie să-și asume candidatura într-o cursă electorală cum e cea pentru Primăria Municipiului București.

Întrebat dacă se vede mai degrabă candidat la Primăria Sectorului 1, în condițiile în care a condus această organizație până de curând, sau la Primăria Capitalei, dată fiind noua responsabilitate, de președinte interimar pe tot Bucureștiul, Sebastian Burduja a dat de înțeles că e vorba despre o candidatură în 2024 pentru a doua cea mai votată funcție din România, după cea de președinte al României, cea de edil al Capitalei.

„Eu sunt de părere că un președinte de filială trebuie să-și asume candidatura și să vină în fața oamenilor. Nu sunt fanul celor care lasă pe altcineva la alegerile locale și se duc spre un loc, pe listă, la parlamentare. Politica adevărată se face în stradă, în fața cetățeanului, privindu-l în ochi, spunându-i ce ți-ai propus să faci sau ce ai făcut. Acesta e testul suprem. Am mai spus: nu dau înapoi de la nicio bătălie, cu atât mai puțin de la o Primărie Generală a Municipiului București pentru care miza politică, economică, de dezvoltare e colosală pentru întreaga țară“, a afirmat Burduja.

De altfel, ministrul Energiei a subliniat că este și calificat pentru o asemenea funcție: „Eu m-am pregătit în toți acești ani. Și la Banca Mondială am fost patru ani expert în dezvoltare urbană și regională. Cred că știu ce are nevoie Bucureștiul, ca nevoi de dezvoltare, și asta voi pune în planul pentru București pe care îl vom prezenta în perioada următoare“.

Relația Nicușor Dan - PNL

Chestionat cât de deschis mai e PNL la susținerea lui Nicușor Dan pentru un nou mandat și dacă ar putea fi candidat, în condițiile înscrierii în formațiunea liberală, șeful PNL București a dat de înțeles că nici înscrierea în partid nu e o garanție.

„Asta ar fi prima condiție, dacă s-ar pune această problemă. Domnul Nicolae Ciucă a fost foarte clar: să vină în PNL dacă dorește, apoi discutăm. Toată dezbaterea asta e artificială. Se vorbește de candidatul dreptei, candidatul stângii. Bucureștiul nu are nevoie de o asemenea polarizare. Eu înțeleg politic ce face actualul primar. Încearcă să polarizeze și să spună că e candidatul dreptei“, a completat Burduja, care a subliniat că ar vrea ca la toate cele șase sectoare PNL să aibă propriii candidați, pentru a putea crește votul politic.

În ceea ce privește susținerea proiectelor venite pe filiera Nicușor Dan, liderul interimar al PNL București a punctat faptul că fiecare proiect în parte va fi discutat, iar dacă e în interesul bucureștenilor va fi votat, în caz contrar, nu. „Noi în Consiliul General o să oferim sprijin bucureștenilor. Când dânsul va avea proiecte în interesul bucureștenilor, PNL le va susține. Când nu, vom fi oponenți. La fel cum am făcut și la Sectorul 1: am vrut doar să facem bine pentru cetățeni. Din păcate, nu s-a putut. Nu au fost nici proiecte, nici voință. Nicușor Dan a primit un cec în alb după alegerile din urmă cu patru ani. Nu poate să-l primească din nou. Trebuie o evaluare riguroasă a ceea ce reușit să facă sau nu“, a completat liberalul, care a precizat că astăzi urmează să fie o întâlnire informală cu primarul general, în care vor discuta despre următoarea ședință de Consiliu General, dar și modul cum vede edilul prioritățile din ultimul an de mandat.