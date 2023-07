Prima reacție a lui Pandele după demisia lui Firea: Totul este bine regizat

Primarul orașului Voluntari, soțul ministrului demisionar Gabriela Firea, Florentin Pandele, a acuzat într-o primă reacție pe Facebook că „totul este bine regizat”, după ce ministrul Familiei și-a depus demisia, ca urmare a plasării sale în centrul scandalului „azilelor groazei”, în urma anchetelor jurnalistice, prin legătura cu unul dintre inculpații principali ai doosarului, Ștefan Godei.

„Bunul Dumnezeu ne este martor că totul este bine regizat, împotriva Gabrielei și a mea! Cei vinovați să plătească! Au reușit sa scape de ea”, a scris soțul Gabrielei Firea, primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele.

Ministrul Familie a demisionat

Gabriela Firea și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Familiei și Egalității de Șanse într-o postare pe Facebook, argumentând că a luat decizia „pentru ca premierul să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români”. Totodată, lidera PSD s-a autosuspendat din funcția de președinte al PSD București.

În ceea ce privește implicarea sa în scandalul „azilelor groazei”, ministrul demisionar a susținut că nu a avut cunoștință de ceea ce se întâmplă în aceste centre și a admis legătura cu Ștefan Godei, proprietarul azilelor groazei

„Prietena și colega mea Ligia m-a urmat peste tot, în drumul profesional. Am muncit împreună până la epuizare, până la boală. Am plătit amândouă cu afecțiuni grave stresul acumulat la televiziune, în politică, mai ales la primărie. Ea plătește, la rândul ei, tot pentru că a avut încredere în oameni. A vrut să ajute. Nu să facă bani, nu să facă rău. Pe unde a venit Ligia cu mine, la diferite job-uri, în ultimii ani, a venit și acel bărbat acuzat, să o ajute pe ea, și pe alți colegi. Ca șofer, ca om bun la toate. L-a sprijinit la început să-și facă o asociație, dar NU a activat în acele centre. Nu a știut că sunt nereguli! Cu atât mai puțin eu, NU am avut niciun fel de legături și nu aș fi putut accepta ca unei persoane să i se întâmple ceva rău!!Când a apărut primul articol despre cămine, i-am încetat contractul la biroul parlamentar”, a susținut ministrul demisionar.

Firea: Scopul era să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei

„Scopul nu era doar să plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget (...) Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică”, a mai afirmat Firea.