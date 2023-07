Firea, reacție pe Facebook, după demisie: Plătesc pentru vina de a fi avut încredere în oameni

Gabriela Firea și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Familiei și Egalității de Șanse într-o postare pe Facebook, argumentând că a luat decizia „pentru ca premierul să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români”. Totodată, lidera PSD s-a autosuspendat din funcția de președinte al PSD București.

„Am fost prezentată nedrept în mass media din ultimele 10 zile ca un om prefăcut, cinic, surd la suferința celor din jur. Martor este Dumnezeu și martori sunt toți cei care mă cunosc personal, atât pe mine, cât și pe soțul meu, și familia mea, că această imagine arătată publicului cu atâta înverșunare și cheltuială nu este cea reală. Am fost zugrăviți în chip negativ tocmai pentru că incomodez prin suma faptelor bune pe care le-am făcut și prin conduita mea. Plătesc pentru vina de a fi avut încredere în oameni”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Totodată, ministrul demisionar al Familiei a admis legătura cu Ștefan Godei, proprietarul azilelor groazei

„Prietena și colega mea Ligia m-a urmat peste tot, în drumul profesional. Am muncit împreună până la epuizare, până la boală. Am plătit amândouă cu afecțiuni grave stresul acumulat la televiziune, în politică, mai ales la primărie. Ea plătește, la rândul ei, tot pentru că a avut încredere în oameni. A vrut să ajute. Nu să facă bani, nu să facă rău. Pe unde a venit Ligia cu mine, la diferite job-uri, în ultimii ani, a venit și acel bărbat acuzat, să o ajute pe ea, și pe alți colegi. Ca șofer, ca om bun la toate. L-a sprijinit la început să-și facă o asociație, dar NU a activat în acele centre. Nu a știut că sunt nereguli! Cu atât mai puțin eu, NU am avut niciun fel de legături și nu aș fi putut accepta ca unei persoane să i se întâmple ceva rău!!Când a apărut primul articol despre cămine, i-am încetat contractul la biroul parlamentar”, a mai transmis ministrul demisionar.

Firea: Nu am avut cunoștință de ceea ce se întâmplă în aceste centre

„Se poate vedea clar din cele 600 de pagini ale referatului procurorilor, urmare a anchetei derulate timp de jumătate de an, că nici eu, nici soțul meu, nici sora mea - care a lucrat doar pentru Serviciul de copii - NU suntem implicați și NU am avut cunoștință de ceea ce se întâmplă în aceste centre. Am fi reacționat, cu certitudine, am fi apărat viața și demnitatea acestor oameni! În aceste 10 zile de război total pentru demolarea mea și mai puțin pentru aflarea adevărului, am observat că subit, ca la un semn sau o comandă, a existat un singur interes : să se arunce cât mai mult noroi spre mine, cât mai multe dezinformări, să se exercite presiune mediatică asupra mea și a soțului meu, să fim puși la stâlpul infamiei, cu un singur scop”, a mai susținut Gabriela Firea.

Firea: Scopul era să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei

„Scopul nu era doar să plec din Guvern. Conduc ministerul cu cel mai mic buget (...) Obiectivul demolatorilor mei din multe direcții este să nu mai intru în cursa pentru Primăria Capitalei! Să nu mă mai aliniez la startul precampaniei! Toate sondajele arată că aș fi câștigat în orice formulă politică”, a mai afirmat Firea.

„Am înțeles că sunt oameni politici care nu fac mai nimic, ba chiar blochează și proiecte începute, dar care sunt susținuți pentru că aparțin unui grup, unui interes. Eu nu aparțin niciunui interes! Dar, fiecare ne ducem crucea”, a mai completat Gabriela Firea.

Autosuspendare din conducerea PSD București

„Am decis, cu mare regret, dar hotărâtă și cu fruntea sus, să plec din Guvernul României. Am avut acum câteva minute o întâlnire cu domnul prim-ministru Marcel Ciolacu în care i-am prezentat demisia din funcția de ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. (...) Plec pentru ca premierul să poată lucra în liniște proiectele economice și sociale bune pentru români, la fel miniștrii PSD și PNL, să-și poată prezenta munca. În această atmosferă de război total față de mine, ca membru al Guvernului, nu se poate continua o activitate normală. Nici adevăratul război de la graniță nu s-a mai auzit și văzut în aceste zile”, a argumentat ministrul demisionar.

„Dar, miza celor care au profitat de ancheta autorităților, au confiscat mesajele publice și au pus tunurile pe mine nu este Ministerul Familiei, ci reconfigurarea scenei politice pentru anul electoral viitor. Tocmai din acest motiv plec, pentru moment, cu mare tristețe, față de tot ceea ce am făcut și puteam construi împreună cu echipa social-democrată din Capitală, și din funcția de Președinte al Organizației PSD București, din care mă suspend o perioadă limitată”, a mai transmis Firea.

Implicarea ministrului

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a afirmat într-o intervenție telefonică la Digi24 că ministrul Familiei Gabriela Firea va trebui să explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat în dosarul „azilelor groazei” și „să decidă în consecință”, după ce anchetele jurnalistice au scos la suprafață legături ale apropiaților ministrului cu activitatea din centre.

Potrivit Fanatik, ministrul Familiei, Gabriela Firea, consiliera Ligia Gheorghe și patronul azilelor groazei, Ștefan Godei, apar împreună în mai multe fotografii postate pe rețelele de socializare încă din 2014, mai ales la petrecerile organizate de Ligia Gheorghe cu ocazia zilei sale de naștere

Patronul „azilelor groazei”, Ștefan Godei, a fost angajat la cabinetul de senator al Gabrielei Firea, dar și la clubul de fotbal deținut de primăria lui Florentin Pandele. Potrivit Gîndul, el ar fi urmat-o și la minister pe Gabriela Firea, după ce inițial a fost angajat al PMB și apoi al cabinetului senatorial.

De asemenea, Gabriela Firea a susținut că sora sa nu a avut atribuții și nu a condus niciodată un serviciu social, fiind contrazisă însă de informațiile apărute în documentele publicate de presă.

Gabriela Firea este prim-vicepreșdinte al PSD și și-a declarat intenția de a candida din nou pentru funcția de primar al Capitalei.