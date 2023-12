Premierul Ciolacu anunță majorarea bugetului la Educație cu 4,1% din PIB; salariile profesorilor majorate cu 20% în 2024

Primul-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, că Educația va avea în 2024 un „buget record“ de 4,1% din PIB și că aproximativ 12 miliarde de lei vor fi alocați pentru investiții, scrie Agerpres.

Întrebat, la Digi 24, dacă în urma unor discuții cu reprezentanții sindicatelor din educație a fost convenită o majorare de 13% în ianuarie și 7% în luna iulie, premierul a răspuns că acest aspect este pe cale să fie „închis“ cu sindicatele. Pe de altă parte, acesta a precizat că propunerea de majorare pentru tranşa din vară vizează începutul lunii iunie, astfel încât să intre în vigoare în perioada concediilor.

„Urmează să închidem cu sindicatele. Nu ştiu dacă dânşii au anunţat public, dar am ajuns la o înţelegere. (...) Este mai devreme, ca să prindem concediile. Propunerea ar fi la începutul lunii iunie, ceea ce este foarte corect. În momentul acesta este totul echilibrat. Din punctul meu de vedere, e o ofertă cât se poate de respectuoasă faţă de categoria pe care o reprezintă, cât se poate de corectă, în acest moment, ţinând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau. În momentul acesta cu adevărat porneşte o reformă în sistemul de învăţământ. (...) Statul român şi-a făcut datoria faţă de profesori. Am venit cu o lege nouă, totul e perfectibil. Am venit pe toate componentele - cele mai mari investiţii în infrastructură, după autostrăzi, le-am prins în sistemul de educaţie. Cu adevărat, nu vom avea de a doua zi performanţă, e ca la sport, va dura câţiva ani, dar este o nouă abordare şi e o abordare serioasă“, a spus el.

Marcel Ciolacu a precizat că a avut luni seara discuţii cu reprezentanţii profesorilor şi că la întâlnire a participat şi ministrul Educaţiei, Ligia Deca.

„Eu cred că am închis lucrurile în linii mari. Am fost şi cu doamna ministră a Educaţiei. Va fi un buget record pentru Educaţie, respectiv 4,1% din PIB. Ce mă bucură foarte mult - că am acoperit toate palierele. Normal că mi s-a părut la un moment dat prea mult pe investiţii, sunt aproape 12 miliarde de lei numai din PNRR investiţii în infrastructură. Îmi spunea doamna ministru că până acum a semnat peste 5.300 de contracte, fiind şi un jalon în PNRR“, a precizat Ciolacu.

Premierul a subliniat că în România abandonul şcolar reprezintă „o problemă“ care nu trebuie ascunsă.

„Am lucrat şi cu doamna ministru a Muncii, ca bursele sociale să le prindem pe bani europeni, astfel încât să nu fie atât de mare presiunea pe bugetul statului, dar să menţinem în continuare numărul foarte mare de copii beneficiari pe burse, în primul rând ţinta fiind abandonul şcolar, unde avem o problemă. (...) În ceea ce priveşte salariile profesorilor, ne-am ţinut promisiunea. Au înţeles şi dânşii exact marjele în care ne putem încadra. Oricum, este un salt spectaculos. Acum va rămâne reforma şi cerinţele noastre, ale părinţilor, în ceea ce priveşte educaţia“, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

