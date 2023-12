Ciolacu: „Vineri depunem cererea de plată numărul 3”. Asigurări privind creșterea contribuției la Pilonul II de pensii

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că vineri va fi depusă cererea de plată numărul 3, menţionând cu despre discuțiile apărute în spațiul pulic privind amânarea creșterii contribuției la Pilonul II de pensii, că acesta reprezintă un jalon asumat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), astfel că nu poate amânat.

„Vă dau o veste bună - vineri vom depune cererea de plată numărul 3. Deci, am finalizat negocierea PNRR-ului, nu mai avem 9,4, am terminat legea pensiilor, am introdus REPower EU, aproape 1,2 miliarde de euro vor fi vouchere către populaţie, în primul şi în primul rând în zona rurală, şi mai aveam de încheiat eu, ca şi prim-ministru, cererea de plată numărul 3 care se va depune vineri către ministrul de la fondurile europene. Normal că pe urmă vom intra în procedura de negociere pe fiecare jalon. Probleme mai substanţiale la cererea de plată 3 sunt la jalonul 206, la microîntreprinderi, dar vom discuta, vom negocia, vom vedea ce măsuri se iau la acum la buget, în Ordonanţa ”trenuleţ”, cum se spune şi în presă şi în politică, şi sper ca negocierile pe urmă să le continuăm”, a declarat Ciolacu.

Premierul a mai precizat că Pilonul II de pensii este prins în PNRR, iar o neîndeplinire a jalonului ar duce la pierderea banilor din PNRR, în contextul unor discuții apărute în spațiul public cu privire la o posibilă amânare a creșterii contribuției. „Ne-am asumat un jalon şi de asta eu câteodată sunt supărat şi cineva doreşte întotdeauna să creeze nişte ştiri false. Dacă eu nu aş mări Pilonul 2, cum şi-a asumat statul român prin jalon, şi şi-a asumat această coaliţie, când domnul prim-ministru era Nicolae Ciucă, ne-am asumat această creştere. Era jalon prins în PNRR, dacă eu nu îndeplinesc acest jalon, atunci Comisia Europeană vine şi ne opreşte aceşti bani. (...) Eu am un jalon pe care mi l-am asumat, împreună cu domnul Nicolae Ciucă. Eu cu domnul Nicolae Ciucă n-am discutat vreodată să nu îndeplinim un anumit jalon. Mai mult, nu poţi să păcăleşti Comisia, să treci un jalon şi peste două luni să te răzgândeşti, să amâni jalonul sau să-l schimbi pentru că, din moment ce facem acest lucru, Comisia va opri banii pentru acea reformă şi presupun că nu ne dorim”, a mai explicat Ciolacu.

„Toate sunt bugetate: şi pensiile (...) şi aplicarea legii pensiilor de la 1 septembrie. De fapt, legea pensiilor se aplică de la 1 ianuarie, dar recalcularea de la 1 septembrie. Toate sunt bugetate, nu este o problemă. Vom închide cu un deficit sub 5%”, a mai explicat premierul.