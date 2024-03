Comisia Europeană urechează România pentru ritmul lent al implementării PNRR

Coordonatoarea Comisiei Europene privind Mecanismul de Redresare și Reziliență a criticat dur România pentru modul lent în care are loc implementarea PNRR, avertizând că țara noastră riscă să piardă bani dacă nu face ceva în acest sens. În schimb, ministrul Adrian Câciu, prim responsabil al părții române, susține că țara noastră e în grafic.

„Suntem la o răscruce. 2024 este un an absolut esenţial pentru ţară. Un an care va stabili succesul sau eşecul ţării. Am spus că am rambursat 9 miliarde (de euro - n.r.) pentru România şi este adevărat, dar trebuie să vedem ce a realizat România cu aceste fonduri. Vorbeam despre 2,6 miliarde ( de euro - n.r.). Multe plăţi au fost prefinanţare, plata a fost făcută, dar cu condiţia ca tot planul să fie implementat, altfel banii vor fi returnaţi”, a afirmat Celine Gauer, director general SG RECOVER – Task Force pentru Redresare şi Rezilienţă din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, la un eveniment legat de modul de implementare a PNRR.

Apoi, reprezentanta de la Bruxelles a pus punctul pe „i”. „Am ajuns la cererea de plată numărul trei, e bine, dar de fapt este întârziată comparativ cu stadiul în care ar trebui să ne aflăm şi este esenţial să folosim 2024 pentru a accelera această implementare”, a completat Gauer.

Coordonatoarea MRR a explicat că România mai are doar 29 de luni, un timp foarte scurt dacă trebuie să implementeze 400 de jaloane şi ţinte, iar pentru PNRR nu există posibilitate de prelungire cu un an, doi sau trei, ca la alte programe. La finalul luării de cuvânt, Gauer a subliniat că orice jalon şi ţintă care nu au fost realizate până în august 2026 se vor transpune în pierderi de bani pentru România şi poate chiar returnarea anumite fonduri, cum e cazul prefinanțării.

Diferență de viziune la MIPE

În schimb, Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, este mult mai optimist. „Anumite jaloane şi ţinte au viteză, alte jaloane şi ţinte sunt încă în întârziere. Această întârziere trebuie recuperată. Planul per ansamblu este în progres faţă de anul trecut. Acest lucru trebuie văzut. Suntem la jumătatea cadrului de finanţare pe Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, toate ţările sunt la jumătate, iar noi, România, ne situăm undeva în media Uniunii Europene cu privire la progres”, a afirmat Câciu, imediat după discursul lui Gauer.

Demnitarul a recunoscut că ar fi probleme cu patru jaloane, precizând că mai sunt explicații de dat și în ceea ce privește cererea de plată numărul doi, achitată parțial, în condițiile în care două obiective nu fuseseră realizate.