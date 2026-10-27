Președintele Nicușor Dan, avertisment după incendiul de la Carfil, atribuit Rusiei: „Toate acestea nu sunt incidente izolate”

Președintele Nicușor Dan a condamnat marți, 27 octombrie, „orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României”, după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis că incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov a fost un act de sabotaj pus la cale de Moscova. La rândul său, premierul Luca Niculescu a condamnat actul de sabotaj.

Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre.

Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Acesta adaugă că Rusia folosește „un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene”, amintind de incidentele recente din Marea Neagră.

„Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei.

În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.”

„Toate acestea nu sunt incidente izolate”

Șeful statului avertizează că incidentele de genul nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.

Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele.”

Nicușor Dan a declarat că intensificarea actelor de sabotaj impune vigilență sporită și măsuri pentru prevenirea unor incidente similare, identificarea celor implicați și protejarea infrastructurii critice.

Președintele a subliniat că România va colabora în continuare cu NATO și Uniunea Europeană și a apreciat activitatea SRI, MAI, DIICOT și DGIA în identificarea autorilor incendiului de la Carfil și a celor care s-ar afla în spatele acestuia.

„Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online.

Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună.”

Luca Niculescu: „Nu vom fi descurajați”

La rândul său, premierul Luca Niculescu a precizat că România „acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale”.

„În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile.

Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a transmis acesta.

Opt firme au fost afectate de incendiu

Incendiul de pe platforma industrială Carfil din Brașov a afectat opt firme, dintre care cinci au suferit pagube majore, iar administratorul parcului industrial trebuie să refacă infrastructura avariată.

Spion rus arestat în România. SRI a dejucat un plan de sabotaj al Rusiei. Erau vizate baze militare și infrastructuri critice

Doar două dintre companii aveau asigurare, însă nu este clar cine va plăti despăgubirile, în condițiile în care autoritățile investighează un posibil act de sabotaj.

Incidentul face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni, 26 octombrie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi vizat și alte obiective din România și din state membre UE.