 Președintele Nicușor Dan, avertisment după incendiul de la Carfil, atribuit Rusiei: „Toate acestea nu sunt incidente izolate” | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Președintele Nicușor Dan, avertisment după incendiul de la Carfil, atribuit Rusiei: „Toate acestea nu sunt incidente izolate”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Nicușor Dan a condamnat marți, 27 octombrie, „orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României”, după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis că incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov a fost un act de sabotaj pus la cale de Moscova. La rândul său, premierul Luca Niculescu a condamnat actul de sabotaj.

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: Administrația Prezidențială

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre.

Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a transmis Nicușor Dan pe X.

Acesta adaugă că Rusia folosește „un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene”, amintind de incidentele recente din Marea Neagră.

„Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei.

În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.”

„Toate acestea nu sunt incidente izolate”

Șeful statului avertizează că incidentele de genul nu sunt izolate, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună.

Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele.”

Nicușor Dan a declarat că intensificarea actelor de sabotaj impune vigilență sporită și măsuri pentru prevenirea unor incidente similare, identificarea celor implicați și protejarea infrastructurii critice.

Președintele a subliniat că România va colabora în continuare cu NATO și Uniunea Europeană și a apreciat activitatea SRI, MAI, DIICOT și DGIA în identificarea autorilor incendiului de la Carfil și a celor care s-ar afla în spatele acestuia.

„Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online.

Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună.”

Luca Niculescu: „Nu vom fi descurajați”

La rândul său, premierul Luca Niculescu a precizat că România „acționează cu toată fermitatea pentru destructurarea acțiunilor de sabotaj asupra obiectivelor naționale”.

„În baza informațiilor SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotare a industriei de apărare care acționa cu implicarea Federației Ruse. Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile.

Nu vom fi descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a transmis acesta.

Opt firme au fost afectate de incendiu

Incendiul de pe platforma industrială Carfil din Brașov a afectat opt firme, dintre care cinci au suferit pagube majore, iar administratorul parcului industrial trebuie să refacă infrastructura avariată.

Spion rus arestat în România. SRI a dejucat un plan de sabotaj al Rusiei. Erau vizate baze militare și infrastructuri critice

Doar două dintre companii aveau asigurare, însă nu este clar cine va plăti despăgubirile, în condițiile în care autoritățile investighează un posibil act de sabotaj.

Incidentul face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni, 26 octombrie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi vizat și alte obiective din România și din state membre UE.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
„Zâna Surprizelor” a stârnit o furtună pe rețelele sociale. Declarațiile Andreei Marin despre munca gratuită și pretențiile la primul job i-au revoltat pe tineri: „Vrei să mănânc aer?”, „Oamenii tineri nu sunt sclavi”
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
Cele două echipe din Bundesliga care-l vor pe Ianis Stoica: „Interes sută la sută!”. Câți bani vrea Estrela
fanatik.ro
image
Dosarul Herculane. Sechestrele de pe clădirile confiscate în primă instanță, ridicate de Înalta Curte. Primar: „Sunt investitori care stau la coadă să cumpere”
libertatea.ro
image
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Traseul pacientelor cu cancer de sân, decontat prin sistemul de asigurări de sănătate
click.ro
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care ar urma să aibă loc cele mai multe comasări
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis
observatornews.ro
image
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
cancan.ro
image
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli absurde, urlete în sală și informație zero! Cum s-a trăit gala din interior
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
Oana Monea și-a dat în judecată cea mai bună prietenă. De la un împrumut între prietene s-a ajuns în instanță
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dispare un impozit mare. Românii scapă de plată în fiecare an
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Conacul lui Cornel Dinu, scos la vânzare. Pe ce sumă este dată proprietatea de vacanță care poartă numele nepoatei sale
click.ro
image
Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii
click.ro
image
Are și ea principiile ei! La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există ceva ce nu ar face niciodată pe platformă
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Meghan Markle, Netflix, Profimedia (2) jpg
Meghan își va face bagajele și va pleca din Anglia, posibil alături de copii! Ducesa a primit o ofertă de nerefuzat, după atâtea probleme
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Brigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii
image
Conacul lui Cornel Dinu, scos la vânzare. Pe ce sumă este dată proprietatea de vacanță care poartă numele nepoatei sale

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb