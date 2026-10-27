 Sorin Grindeanu cere toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României | adevarul.ro
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Sorin Grindeanu cere toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României

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Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu anunţă toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României după ce Serviciul Român de Informaţii a anunţat identificarea unei reţele de sabotaj coordonate din Federaţia Rusă, implicată în incendiul produs la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Braşov.

Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, președinte PSD Foto: Mediafax

„Toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcăre a suveranităţii şi securităţii statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancţionate”, a transmis preşedintele Camerei Deputaţilor pe Facebook.

Preşedintele PSD arată că „incendiul de la fabrica de armament din Braşov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone”.

„Aceste incidente nu pot fi considerate accidentale. Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO. De aceea, securitatea naţională trebuie întărită, iar rolul instituţiilor de forţă este esenţial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce priveşte prevenţia”, subliniază Sorin Grindeanu.

„Protejarea românilor şi a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu”, mai spune Grindeanu. 

Opt firme au fost afectate de incendiu

Incendiul de pe platforma industrială Carfil din Brașov a afectat opt firme, dintre care cinci au suferit pagube majore, iar administratorul parcului industrial trebuie să refacă infrastructura avariată.

Doar două dintre companii aveau asigurare, însă nu este clar cine va plăti despăgubirile, în condițiile în care autoritățile investighează un posibil act de sabotaj.

Incidentul face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni, 26 octombrie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi vizat și alte obiective din România și din state membre UE.

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