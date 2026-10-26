 Incendiul din Brașov, act de sabotaj atribuit Rusiei. Ținta este o filială a companiei Romarm | adevarul.ro
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Incendiul din Brașov, act de sabotaj atribuit Rusiei. Ținta este o filială a companiei Romarm

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Incendiul care a afectat o hală industrială din Brașov în noaptea de 13 spre 14 septembrie face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni Serviciul Român de Informații (SRI).

Serviciul Român de Informații (SRI) a identificat, în cooperare cu parteneri interni și externi, o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa. Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.

SRI arată că aceste acțiuni urmăresc „intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”.

Doi bieloruși și un ucrainean, cercetați pentru tentativă la acte de diversiune

Totodată, DIICOT a informat că trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt cercetați în acest dosar pentru tentativă la acte de diversiune.

Cercetările au fost demarate în septembrie 2026, după incendiul izbucnit în Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Focul a afectat sediile mai multor societăți comerciale.

Potrivit DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit implicarea celor trei inculpați în acest caz. Judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București au emis mandate europene de arestare în lipsă pe numele acestora.

Doi dintre inculpați au fost depistați și arestați preventiv în Germania, în baza cooperării internaționale, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare. La 26 octombrie, a fost emis un al treilea mandat european de arestare, pe numele unui inculpat localizat în Polonia.

Anchetatorii au stabilit, de asemenea, că aceștia vizau și alte obiective de pe teritoriul României și al altor state membre ale Uniunii Europene.

Cum sunt recrutați cei implicați în operațiuni de sabotaj

Serviciul Român de Informații atrage atenția că recrutarea pentru astfel de operațiuni poate începe cu o ofertă de bani pentru o sarcină aparent inofensivă.

„SRI atrage atenția că recrutarea se desfășoară, de regulă, prin rețele sociale. Persoanelor abordate li se oferă inițial bani pentru activități punctuale, precum observarea sau fotografierea unor obiective. Ulterior, sarcinile devin tot mai grave, putând ajunge la distrugeri, incendieri sau chiar asasinate. În cazul unui refuz, coordonatorii pot recurge la presiuni și șantaj”, transmite instituția.

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Rețelele exploatează în special vulnerabilități financiare, dependențe sau antecedente infracționale. Pentru a-și ascunde identitatea și deplasările, membrii acestora folosesc frecvent transport, cazare și mijloace de plată pe numele altor persoane, precum și comunicații prin cartele din state terțe și aplicații de mesagerie criptată.

SRI subliniază că aceste elemente trebuie evaluate împreună și în context, precizând că, luate separat, ele nu indică implicarea unei persoane în activități de sabotaj.

Serviciul Român de Informații, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național.

Instituția precizează că acționează în cooperare cu partenerii naționali, europeni și transatlantici pentru identificarea și contracararea acestor amenințări, protejarea obiectivelor vizate și informarea publicului asupra metodelor prin care operează rețelele de sabotaj.

Ce se știe despre incendiul din Brașov

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, incendiul a afectat aproximativ 1.000 de metri pătrați dintr-o hală în care funcționau două service-uri auto, o stație de inspecție tehnică periodică (ITP) și o spălătorie-curățătorie.

Pompierii au fost alertați la ora 03:38 și au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 07:30, după aproximativ patru ore de intervenție. Nu au fost înregistrate victime.

Imagini video publicate de presa locală surprind o persoană urcând pe acoperișul halei cu puțin timp înainte ca imobilul să fie cuprins de flăcări. Potrivit imaginilor, individul a folosit scara de incendiu pentru a ajunge pe acoperiș în jurul orei 02:50, în dimineața de 14 septembrie.

Aproximativ zece minute mai târziu, în jurul orei 03:00, acesta poate fi văzut părăsind incinta. Imaginile nu arată însă dacă persoana respectivă a provocat incendiul sau dacă există o legătură între aceasta și operațiunea de sabotaj.

Amintim că la 8 septembrie 2026, SRI a anunțat că, în cooperare cu DIICOT și alte instituții, a contribuit la prevenirea unei operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă pe teritoriul României. În acel caz, un cetățean rus stabilit în România a fost reținut și ulterior arestat preventiv, fiind cercetat pentru tentativă la acte de diversiune. Potrivit DIICOT, acesta ar fi fotografiat și transmis informații despre obiective militare românești și aliate, în cadrul unei activități desfășurate sub coordonarea unei alte persoane.

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