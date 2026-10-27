Incendiul de pe platforma industrială Carfil din Brașov a afectat opt firme, dintre care cinci au suferit pagube majore, iar administratorul parcului industrial trebuie să refacă infrastructura avariată. Doar două dintre companii aveau asigurare, însă nu este clar cine va plăti despăgubirile, în condițiile în care autoritățile investighează un posibil act de sabotaj.

Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

Potrivit informațiilor obținute de NewsBV, opt firme care își desfășurau activitatea pe platformă au fost afectate. Pentru unele, daunele ar fi fost limitate, în timp ce altele cinci ar fi suferit pagube majore.

Reluarea activității firmelor afectate presupune costuri pentru refacerea spațiilor, înlocuirea echipamentelor și repornirea operațiunilor.

În paralel, administratorul parcului industrial Carfil, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov, trebuie să evalueze și să refacă clădirea și rețelele tehnice avariate, după verificarea structurii de rezistență. Rămâne de stabilit cum vor fi finanțate lucrările și cine va suporta pierderile companiilor.

1/14 carfil1 jpg Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

Publicația citată adaugă că două dintre firmele afectate aveau asigurări. Existența polițelor nu înseamnă însă automat că toate pagubele vor fi despăgubite.

Despăgubirile pentru firmele afectate de incendiul de la Carfil depind de clauzele polițelor de asigurare, de evaluarea pagubelor și de încadrarea evenimentului, fiind neclar dacă cele două companii asigurate vor primi compensații.

Așadar sursa finanțării pentru reparații și recuperarea prejudiciilor rămâne incertă.

Incendiul de la Carfil, act de sabotaj atribuit Rusiei

Incendiul care a afectat o hală industrială din Brașov în noaptea de 13 spre 14 septembrie face parte dintr-o operațiune de sabotaj pusă la cale de Rusia, a confirmat luni, 26 octombrie, Serviciul Român de Informații (SRI).

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene.

În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

Potrivit SRI, datele obținute până în prezent arată că misiunile rețelei nu se limitau la România. Coordonatorii din Federația Rusă îi atribuiseră o serie extinsă de ținte din regiune, între care facilități de producție de armament, de stat și private, precum și alte obiective de interes militar și industrial.

Cazul se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă în Europa.

Investigațiile desfășurate în acest an au identificat și alte tentative care au vizat obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale sau utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.

SRI arată că aceste acțiuni urmăresc „intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională”.

DIICOT cercetează trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, pentru tentativă la acte de diversiune.

Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare la 26 octombrie. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi vizat și alte obiective din România și din state membre UE.

SRI avertizează că recrutarea pentru operațiuni de sabotaj poate începe cu oferte de bani pentru sarcini aparent inofensive.