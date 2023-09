Ion Doldurea, apărat de un lider PSD: „Doldurea e unul dintre cei mai buni primari. Eu l-am rugat să candideze. Nu știa ce se întâmplă la Crevedia”

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat, sâmbătă, că i-a spus primarului de la Caracal, Ion Doldurea, să se autosuspende din Partidul Social Democrat.

„Primarul de la Caracal eu l-am rugat să candideze pentru PSD, pentru că primii doi primari nu și-au făcut treaba, nu că am vreo legătură cu primarul de la Caracal. În rest, pe Doldurea sau pe copiii lui nu-i cunosc. Niciodată n-am vorbit personal cu Doldurea sau fratele lui”, a declarat Paul Stănescu.

Secretarul general al PSD a mai spus că i-a sugerat primarului de la Caracal „că e bine să se autosuspende până cei care se ocupă de anchetă își fac datoria”.

Întrebat dacă PSD va mai continua să-l susțină pe primarul din Caracal într-un viitor mandat, Paul Stănescu a răspuns că „toți avem copii” și că „vor analiza la momentul respectiv ce vor face”.

Liderul PSD a mai spus că, din câte știe, primarul din Caracal era în afara țării la momentul tragediei. „Nu știa ce se întâmplă la Crevedia, nu știa nimic de la fiul lui și a avut o reacție nefericită”, a mai spus Stănescu.

De asemenea, el a fost întrebat și dacă se ia în calcul demisia primarului. „Vedem. N-am legătură cu familia Doldurea în ce privește afacerile. Eu, din ce știu, fiind din zonă, nu știu dacă primarul din Caracal se vedea cu fiul lui de două, trei ori pe an. Asta știu. M-am întâlnit frecvent cu primarul de la Caracal. Sunt de partea dânsului. Mă întâlnesc foarte des cu toți primarii, nu doar cu el. E o legătură de partid între mine și primar. L-am rugat să candideze pentru că e unul dintre cei mai buni primari”, a mai spus Stănescu.

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, a anunţat săptămâna trecută că a luat decizia de a se suspenda din calitatea de membru al PSD şi, implicit, din orice altă funcţie politică deţinută.

Primarul și cei doi fii ai săi au mai multe firme, toate în domeniul petrolier. Familia Doldurea deține zeci de stații GPL în toată țara, are numeroase contracte cu statul și deține o avere colosală.

Ion Doldurea și fiii săi, Ionuț și Cristian, au înființat Dolchimex SRL în anul 2001, iar după câțiva ani a apărut firma Dolgas SRL.

În 2010, prin firma Dolchimex, familia Doldurea a intrat în asocierea Ade Gas Oil, alături Azalis SRL și Eurogenetic SRL, grupul de firme fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de GPL si butelii din România.

Firma Flagas SRL, cea implicată în tragedia de la Crevedia, a fost cumpărată de primarul din Caracal de la un cetățean italian. Ulterior, firma a ajuns, în acte, la fiul acestuia. În clasamentul național al firmelor, după codul CAEN – comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate-, SC Flaglas SRL este pe locul 14 pe țară.

Familia Doldurea are si alte societăți comerciale, iar afacerile au început să devină de la an la an mai prospere. Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 50%. De exemplu, în 2021 și 2022, cifra de afaceri s-a dublat și a ajuns la aproape 600 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, în ultimii 15 ani, cifra de afaceri a firmelor Doldurea a crescut de 500 de ori.

Cei mai mulți dintre locuitorii din Caracal știu că majoritatea stațiilor GPL din Olt aparțin familiei primarului. Abia după tragedia de la Crevedia, oamenii au început să se întrebe dacă sunt sau nu în siguranță.

„Trăim de ani de zile cu cisternele primarului lângă case. Caracalul stă pe un butoi de pulbere! Asta discutăm acum. Suntem îngroziți după ce am văzut că s-a întâmplat în localitatea din Dâmbovița. Vă dați seama ce ar însemna să explodeze ceva în depozitul ăsta imens? Tot Caracalul ar sări în aer", au declarat mai mulți localnici din municipiul slătinean.