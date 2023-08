Nereguli la firmele familiei Doldurea, din Caracal. Un depozit e chiar lângă Pompieri. „Stăm pe un butoi de pulbere!“ VIDEO

Familia primarului din Caracal deține unul dintre cele mai importante grupuri de firme de pe piața stațiilor GPL. Două depozite de gaz lichefiat, obiective cu risc major, conform ISU Olt, sunt amplasate în oraș, în apropierea caselor. Unul dintre depozite este chiar peste drum de sediul pompierilor.

Cei mai mulți dintre locuitorii din Caracal știu că majoritatea stațiilor GPL din Olt aparțin familiei primarului. Abia după tragedia de la Crevedia, oamenii au început să se întrebe dacă sunt sau nu în siguranță.

„Trăim de ani de zile cu cisternele primarului lângă case. Caracalul stă pe un butoi de pulbere! Asta discutăm acum. Suntem îngroziți după ce am văzut că s-a întâmplat în localitatea din Dâmbovița. Vă dați seama ce ar însemna să explodeze ceva în depozitul ăsta imens? Tot Caracalul ar sări în aer", au declarat mai mulți localnici din municipiul slătinean.

Iar îngrijorările oamenilor sunt pe deplin justificate. Mai ales că la ultimul control la depozitele din Caracal s-au constatat mai multe nereguli.

„În municipiul Caracal funcționează două depozite centru stocarea GPL care se supun prevederilor legale privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Aceste depozite au fost verificate ultima dată în luna iunie a acestui an, fiind aplicate trei sancțiuni contravenționale, în cuantum de 3000 de lei", a declarat Alin Băsășteanu, purtător de cuvânt al ISU Olt.

Neregulile ar fi fost de natură organizatorică, legate, spre exemplu, de avizarea planului pentru situații de urgență și înființarea Serviciului propriu pentru situații de urgență.

Cum a ajuns primarul din Caracal să aibă un imperiu GPL în România

Primarul și cei doi fii ai săi au mai multe firme, toate în domeniul petrolier. Familia Doldurea deține zeci de stații GPL în toată țara, are numeroase contracte cu statul și deține o avere colosală.

Ion Doldurea și fiii săi, Ionuț și Cristian, au înființat Dolchimex SRL în anul 2001, iar după câțiva ani a apărut firma Dolgas SRL.

În 2010, prin firma Dolchimex, familia Doldurea a intrat în asocierea Ade Gas Oil, alături Azalis SRL și Eurogenetic SRL, grupul de firme fiind unul dintre cei mai mari distribuitori de GPL si butelii din România.

Firma Flagas SRL, cea implicată în tragedia de la Crevedia, a fost cumpărată de primarul din Caracal de la un cetățean italian. Ulterior, firma a ajuns, în acte, la fiul acestuia. În clasamentul național al firmelor, după codul CAEN – comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate-, SC Flaglas SRL este pe locul 14 pe țară.

Familia Doldurea are si alte societăți comerciale, iar afacerile au început să devină de la an la an mai prospere. Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 50%. De exemplu, în 2021 și 2022, cifra de afaceri s-a dublat și a ajuns la aproape 600 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, în ultimii 15 ani, cifra de afaceri a firmelor Doldurea a crescut de 500 de ori.

Afacerile cu statul ale familiei Doldurea. Pe listă este și Baza NATO Deveselu

Aproape toate firmele familiei Doldurea au avut afaceri cu statul, conform Europa Liberă.

Pentru firma Dolchimex, contracte totale se ridică la 215.000 lei, cel mai bun client fiind Primăria Caracal.

La firma Dolgas, contracte totale sunt de 636.000 lei, cel mai bun client fiind comuna Dobrosloveni.

Criana Gas are contracte totale de 100.000 de lei, toate fiind încheiate cu comuna Buturugeni, Giurgiu.

Flagas SRL are contracte totale de 1,6 milioane de lei, cei mai buni clienți fiind Primăria Bolintin Vale (720.000 de lei) și Moara Vlăsiei 528.00 de lei.

Pe 15 decembrie 2020, Baza Militară de la Deveselu lansează în SEAP o cerere de achiziție directă pentru tâmplărie PVC și reparații curente. În nici o oră, afacerea e încheiată cu firma Dolchimex, deținută de familia Doldurea. Valoarea contractului este de puțin peste 17.000 de lei, afirmă sursa citată.

Familia Doldurea intră în politică

Primul din familia Doldurea care a ajuns să intre în politică nu a fost actualul primar din Caracal, ci fiul acestuia. Mai exact, mezinul familiei. Ionuț Doldurea a candidat în 2008 pe listele PNG-CD și a câștigat un fotoliu de consilier local la Caracal. A făcut atunci "o donație în natură pe listele partidului, de 40.000 de lei".

În prima lui declarație de avere, cea la depunerea candidaturii, Ionuț Doldurea avea o casă în Corbeanca, primită donație, un autoturism Jaguar și niciun ban în conturi.

Ionuț era, conform declarației, director comercial al firmei tatălui, Rombulgaz, și director de patrimoniu la BTT SA. La aceleași două companii lucra în 2008 și soția lui.

Ce spun angajații Primăriei Caracal

La două zile după tragedia de la Crevedia, primarul din Caracal a anunțat pe pagina sa de Facebook că se autosuspendă din PSD.

„Având în vedere situația creată, deși nu am și nu am avut niciodată vreo implicare în societatea comercială unde s-a întâmplat tragicul eveniment, dar fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a spus Ion Doldurea.

Vestea i-a bulversat pe angajații Primăriei care, inițial, nu prea înțelegeau dacă "se autosuspendă" si de la instituția pe care o conduce din 2020.

Dacă mulți dintre angajați au spus că preferă să nu comenteze cele întâmplate, viceprimarul din Caracal a apărut în fața camerelor de filmare și a cerut „discreție".

„Suntem într-o situație în care cu toții suntem afectați, suntem bulversați, astfel încât vă rugăm să ne păstrați rezerva de a fi discreți în această perioadă și să fim alături de domnul primar... În fiecare oraș există depozite GPL. Nu doar Caracalul are aceste depozite. Dacă avem ale probleme, vă rog să îmi spuneți. Vă mulțumesc!", a spus Marina Samiee, viceprimarul din Caracal. Brusc aceasta s-a ridicat de la masă și a ieșit din sală, ignorând întrebările jurnaliștilor.