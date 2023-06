Iohannis, după întâlnirea cu șeful NATO: Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO

Președintele României a afirmat, în urma unei întâlniri cu secretarul general al NATO, că Ucraina și Georgia vor deveni aliați ai Uniunii. Iohannis a subliniat însă că rămâne deschis subiectul despre momentul exact când cele două țări vor deveni aliate NATO.

„Pe de altă parte, este evident că întrebarea pentru Summitul NATO va fi: devine Ucraina aliat sau nu? Răspunsul a fost dat în 2008, la București. Răspunsul este foarte clar, oricine poate să citească Rezoluția de la București, care spune simplu: Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO. Necondiționat, fără alte puncte și subpuncte. Deci, această întrebare poate fi lămurită foarte ușor. Mai departe, sigur, când se va întâmpla, cum se va întâmpla rămâne încă deschis”, a afirmat președintele Iohannis.

Klaus Iohannis a subliniat în cadrul întâlnirii că a reiterat că trebuie făcute toate demersurile pentru oprirea Rusiei:

„Pentru a ajuta Ucraina este în același timp nevoie să îi ajutăm în parcursul lor european. Și aici, în luarea mea de cuvânt, am fost foarte ferm. Este extrem de important să ajutăm Ucraina, dar, în același timp, este extrem de important să ajutăm pe cei care suferă de pe urma acestui război și au nevoie de o șansă, în special, și m-am referit explicit aici la Republica Moldova, care are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijin pentru a-și crește reziliența și are nevoie de sprijin pentru a deveni membră a Uniunii Europene”, a adăugat șeful statului român.

Președintele susține că va aduce în discuție în cadrul Consiliului European necesitatea întăririi mecanismelor de pregătire și răspuns ale Uniunii Europene la dezastre.

„Și voi face acest lucru împreună cu alte nouă state: Bulgaria, Cipru, Croația, Estonia, Franța, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovacia, care s-au alăturat inițiativei mele privind consolidarea capacității Uniunii în acest domeniu. În acest fel, transmitem un mesaj politic la nivel înalt privind valoarea adăugată a protecției civile europene în situații de criză majoră, precum și la necesitatea de a întări mecanismele de pregătire și răspuns la dezastre, având în vedere că statele membre nu sunt întotdeauna capabile să facă față singure la aceste situații complicate”, a precizat Iohannis.