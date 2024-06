Încăierare în stradă, între tabăra PSD şi PNL. Primarul: „Capo di tutti este o doamnă, care pretinde că este o doamnă, dar nu este” VIDEO

Bătaie în comuna Belciugatele din judeţul Călăraşi, între susținătorii PSD și PNL. Au fost implicați în scandal fostul șef de post, o profesoara și actualul primar. „Capo di tutti este o doamnă, care pretinde ca este o doamă, dar nu este”, spune primarul.

Scandalul a avut loc în stradă, în comuna Belciugatele. Echipele de campanie ale celor două partide s-au filmat în timp ce se ameninţă, se înjură și se jignesc.

În scandal au fost implicaţi, pe de o parte, actualul primar, Mihai Gurlui, fratele acestuia, care deţine funcţia de viceprimar şi susţinătorii celor doi, de la PSD. În tabăra opusă s-au aflat candidatul PNL, Fănel Dinu, fost poliţist şi şef de post, o profesoară şi susţinătorii PNL.

„Polițiștii din cadrul Poliţiei Oraşului Fundulea au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, de 43 de ani, din comuna Belciugatele, cu privire la faptul că a fost agresat fizic de către un funcţionar public. În urma primelor cercetări efectuate, poliţiştii au constatat faptul că, în jurul orei 17:00, în satul Măriuţa, din comuna Belciugatele, s-ar fi întâlnit susţinătorii a două partide politice. Apelantul, în timp ce primea ajutor medical, a susţinut faptul că, în jurul orei 17:20, în timp ce s-ar fi aflat staţionat într-o intersecţie, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, ar fi fost agresat fizic de către un tânăr, de 29 de ani, şi doi bărbaţi, unul de 56 de ani, funcţionar public şi celălalt, de 61 de ani, fratele acestuia. Aceştia din urmă, făcând parte dintr-un alt partid politic faţă de persoana vătămată. Totodată, bărbatul agresat a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a anunțat Poliţia Călăraşi.

Primarul: Capo di tutti este o doamnă

Tabăra PSD a fost condusă de primarul comunei Mihai Gurlui, aflat la finalul celui de-al treilea mandat si care acum își fratele. Edilul si fratele sau, Gabriel Gurlui, sunt printre cei acuzați de agresiune. Primarul Mihai Gurlui respinge, însă, toate acuzațiile.

„Echipa PNL condusă de un individ si de o individă tot încearcă actiuni de intimidare si de provocare asupra echipei PSD. Ei și-au anunțat ieri ca desfasoară actiuni de campanie electorala in Belciugatele si noi am înteles atunci sa mergem într-un sat vecin, in Mariuta. Ei au venit dupa noi, în Mariuta, să ne provoace. Filmulețele postate pe Facebook sunt, consider eu, edificatoare. Vinovat este staff-ul de campanie, candidatul PNL si capo di tutti este o doamnă, care pretinde ca este o doamnă, dar nu este, Mariana Anghel”, a declarat primarul pentru News.ro.