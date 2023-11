Scandal politic cu acuze de comportament mafiot. Personajele: frații Simonis și vicepreședintele CJ Timiș

Acuzat de PSD Timiș că a încheiat, prin firma familiei sale, un contract cu o firmă care are contract și cu Consiliul Județean Timiș, vicepreședintele CJ Timiș îl acuză pe fratele lui Alfred Simonis că l-a amenințat cu bătaia. Toți cei implicați se acuză de comportament mafiot

PSD Timiș, condus de președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, îl acuză pe vicepreședintele PNL al CJ Timiș, Alexandru Proteasa, că a încheiat, prin firma familiei sale, un contract de construire a unui centru commercial, în comuna Moșnița Nouă, cu o firmă care are contract și cu CJ Timiș.

Proteasa susține că e nevinovat și îl acuză, la rândul său, pe fratele președintelui PSD, Gerald Simonis, dezvoltator imobiliar în Moșnița Nouă, că a făcut presiuni pentru eliberarea unui aviz. Vicepreședintele CJ Timiș a făcut publică și o înregistrare în care Gerald Simonis îi spune vicepreședintelui că „voi ar trebui să fiți bătuți pe stradă”.

„La familia Simonis, practicile mafiote sunt un drept! După ce intimidarea mea prin mesaje a eșuat, a trecut la telefoane. Iată un fragment din cele 16 minute de delir interlop ale lui Gerald Simonis, cel care m-a șantajat și m-a amenințat cu bătaia, și pe mine și pe președintele CJ Timiș”, a scris Proteasa în mesajul care însoțește înregistrarea.

La rândul său, fratele deputatului PSD, Gerald Simonis, spune că vicepreședintele CJ Timiș i-a blocat eliberarea unui aviz pentru că i-a „suflat” o afacere de construire a unui centru comercial în localitatea Bucovăț.

„M-au sunat oameni din Consiliul Județean și mi-au spus că au scris avizul, doar că am un dușman înăuntru care nu vrea să îl semneze. Șeful de direcție, care l-a scris, a spus că din punctul lor de vedere este ok și avizul poate fi emis. Eu am o investiție. Eu înțeleg că are meciuri cu mine că l-am prins la furat. I-am spus că într-o țară normală politicienii ca el ar fi bătuți pe stradă. Nu de mine. Este un jeg penal. Când un om își folosește funcția să blocheze un investitor care i-a făcut sesizat la ANI. Într-un an de zile va fi istorie, nu va mai putea candida”, a declarat Gerald Simonis pentru „Adevărul”.

Scandalul Gerald Simonis – Alexandru Proteasa au ajuns și în Consiliul Județean Timiș, unde PSD a cere revocarea din funcție a vicepreședintelui liberal. La ultima ședință de Consiliu Județean, tinerii PSD și PNL s-au duelat în bannere cu acuze reciproce.

„Când vorbesc despre un sistem mafiot, știu despre ce e vorba”

În scandal a intervenit și președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis. „Astăzi pozează în victimă, dar de 20 de ani patronează sistemul mafiei imobiliare din Moșnița Nouă. Pe numele lui Alexandru Proteasa, un individ care a ajuns vicepreședinte al Consiliului Judeţean Timiș și care confundă bugetul instituției pe care o conduce cu conturile grase ale familiei sale. Am proprietatea termenilor, iar când vorbesc despre un sistem mafiot știu exact despre ce este vorba. Iar cum știu eu, la fel știe și Proteasa, însă el trebuie să acopere sistemul din care face parte”, a scris Simonis, pe Facebook.

PNL Timiș a reacționat, ironizându-l pe Simonis prin faptul că „știe despre ce e vorba” când vorbește despre „un sistem mafiot”.

„Gura PSD-istului adevăr grăiește! Deputatul PSD Alfred "Freddy" Simonis a reușit astăzi o performanță greu de egalat. Într-o postare pe pagina de politician pe Facebook, deputatul a decis să ne arate cât este competent în domeniul lumii interlope și a scris cu mânuța lui ”am proprietatea termenilor, iar când vorbesc despre un sistem mafiot știu exact despre ce e vorba”. Existau bănuieli că domnul deputat știe ce vorbește când se discută despre sistem mafiot, despre golănii și furturi sau despre combinații și escrocherii. Iată că astăzi a venit și confirmarea, chiar din gura specialistului”, a reacționat PNL.

Scandalul din jurul subiectului este departe de a se fi încheiat, fiind de așteptat ca la următoarea ședință de Consiliu Județean, pe masa aleșilor județeni să fie un proiect de hotărâre care vizează revocarea din funcție a lui Proteasa.