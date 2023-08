Grindeanu, despre canalul Bîstroe: „Nu suntem de acord să fie introdus în reţeaua TEN-T”. Ce a recomandat Ucrainei

Ministrul Transporturilor susține că Sulina rămâne singurul canal navigabil pe Dunăre în reţeaua TEN-T, țara noastră nefiind de acord să fie introdus în această rețea și canalul Bîstroe. De asemenea, oficialul român le-a recomandat să folosească mai mult porturile Galați și Brăila.

„A fost o întâlnire la Galați, la care am participat, am condus delegația noastră. S-au căutat soluții, și eu spun că le-am gasit, prin care să creștem capacitatea de tranzit prin România a cerealelor, în principal capacitatea de tranzit a Canalului Sulina, care rămâne singura modalitate de export care îndeplinește toate criteriile tratatelor internaționale. De exemplu, să creștem numărul de piloți, e o măsură pe care deja aproape am finalizat-o pe Canalul Sulina și să reușim printr-o investiție finalizată în octombrie, pe fonduri europene, să putem să navigăm 24 de ore din 24 de ore. Această investiție prin program european va duce la navigabilitate 24 de ore din 24, crescând și numărul de piloți pe Canalul Sulina, undeva la 60. Am reușit într-un timp scurt să ajungem la 54, de la întâlnirea de la Galați, trebuie sa ajungem peste 60. Încercăm să-i reîncadrăm pe foștii piloți militari, astfel încât să creștem capacitatea de transport”, a explicat Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru Digi24.

Ministrul Transporturilor a mai declarat că a venit cu propunerea utilizării mai intense a altor porturi din România. „Le-am propus să aibă în vedere și celelalte două porturi, Galați și Brăila, dar și porturile dunărene, din sudul țării. Se poate folosi infrastructura CFR să se descarce aceste garnituri de tren în porturile din sud și să ajungă pe Dunăre la Constanța. Nu putem impune care soluție să aleagă, dar oferim alternative”, a completat demnitarul.

Ucraina a oprit dragarea pe Bîstroe

Discutat a fost și subiectul Canalului Bîstroe. Sorin Grindeanu a declarat cu această ocazie că Ucraina nu a continuat operațiunile de dragare a Canalului Bâstroe.

„Sulina rămâne singurul canal navigabil pe Dunăre în rețeaua TEN-T. Ucrainenii nu au continuat operațiunile de dragare a Canalului Bîstroe, au făcut cerere și ne-au spus că vor să introducă și este oficial, nu e nimic nou că vor să introducă și Bîstroe în rețeaua TEN-T și partea aceea din Chilia. Nu suntem de acord și nu vom fi de acord. Am transmis omologului meu. Am spus cât se poate de direct. Sulina rămâne singura cale navigabilă recunoscută prin tratatele internaționale, dar ce trebuie să facem este să creștem capacitatea de transfer. O să mai avem înâlniri în 15 septembrie în Portul Constanța, dar tot pentru a găsi modalități de a crește capacitatea de transfer pe Canalul Sulina”, a conchis Grindeanu.

Demnitarul a vorbit și despre alte demersuri ale părții române, cum ar fi faptul că e începută digitalizarea Portului Constanța.

„Am mai spus, Portul Constanța a fost un fel de El Dorado 30 și ceva de ani, în România. Companii care nu și-au plătit taxele, redevențele de exemplu, către Portul Constanța, de 30 de ani. N-au plătit apa de 30 de ani, curentul”, a mai punctat Sorin Grindeanu, referitor la un important loc pentru mediul de afaceri din România.